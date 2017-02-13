25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 13 февраля поединком "Борнмут" — "Манчестер Сити" завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



К вечеру понедельника "Манчестер Сити" оказался за пределами топ-4, однако стоит "горожанам" выиграть свой матч, как они поднимутся на второе место и превратятся в главного преследователя лидирующего "Челси". С такой мотивацией подопечные Хосепа Гвардиолы и отправятся в гости к "Борнмуту", который является очередной командой, переживающей игровой кризис после смены календарного года. В 2017 "вишенки" еще не одержали ни одной победы с учетом всех соревнований — две ничьих и четыре поражения. В рамках чемпионата "Сити" еще никогда не проигрывал "Борнмуту" — семь побед и две ничьи.



"Борнмуту" предстоит оценить состояние защитников Саймона Фрэнсиса, Чарли Дэниэлса и Адама Смита. Голкипер Адам Федеричи перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет.



Лазарет "Сити" пуст. Серхио Агуэро, как ожидается, третий матч кряду начнет на лавке запасных.