Моуриньо: "Мата всегда был в моих планах"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что даже не рассматривал продажу плеймейкера Хуана Мату после своего назначения на "Олд Траффорд".

Зная о натянутых отношениях, сложившихся между Моуриньо и Матой в "Челси", пресса поспешила предположить, что Жозе снова расстанется с испанским плеймейкером, став главным тренером МЮ.



Однако в реальности португалец сделал из Хуана одного из ключевых игроков "дьяволов" в атаке, свидетельством чему стали два гола испанца в последних двух матчах. По словам Моуриньо, продажа Маты никогда не входила в его планы.



"Когда я приехал в "Манчестер Юнайтед", люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет, потому что одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует".



"С самого начала сезона я знал, что он будет важным игроком для команды, и вы можете заметить, с какой уверенностью в себе он действует на поле. Он счастлив в "Манчестер Юнайтед", - цитирует Моуриньо Goal.