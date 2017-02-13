Моуриньо: "Мата всегда был в моих планах"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что даже не рассматривал продажу плеймейкера Хуана Мату после своего назначения на "Олд Траффорд".
Зная о натянутых отношениях, сложившихся между Моуриньо и Матой в "Челси", пресса поспешила предположить, что Жозе снова расстанется с испанским плеймейкером, став главным тренером МЮ.
Однако в реальности португалец сделал из Хуана одного из ключевых игроков "дьяволов" в атаке, свидетельством чему стали два гола испанца в последних двух матчах. По словам Моуриньо, продажа Маты никогда не входила в его планы.
"Когда я приехал в "Манчестер Юнайтед", люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет, потому что одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует".
"С самого начала сезона я знал, что он будет важным игроком для команды, и вы можете заметить, с какой уверенностью в себе он действует на поле. Он счастлив в "Манчестер Юнайтед", - цитирует Моуриньо Goal.
13.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
"одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует".
а чо ты в челси то такой же футбол не требовал?
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Гений! Отправил Мату в МЮ заранее, ведь уже тогда знал, что возглавит этот великий клуб.
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Доатокавался на бридже...посмотрим какой он атакующий футбол покажет в ответке
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Мистер униженный
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Найдется хоть один ящер, считающий что Мата не топ?
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Не упустил случая окропить чилси.
Респект
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Пустобрех португальский...
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"Когда я приехал в "Манчестер Юнайтед", люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет, потому что одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует"
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Все правильно сказал. МЮ - это атакующий клуб, игра которого радует и воодушевляет фанатов.
А Челси это просто боевой автобус.
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Мата крут!
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