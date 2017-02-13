Моуриньо: "Мата всегда был в моих планах"

Хуан Мата и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что даже не рассматривал продажу плеймейкера Хуана Мату после своего назначения на "Олд Траффорд".

Зная о натянутых отношениях, сложившихся между Моуриньо и Матой в "Челси", пресса поспешила предположить, что Жозе снова расстанется с испанским плеймейкером, став главным тренером МЮ.

Однако в реальности португалец сделал из Хуана одного из ключевых игроков "дьяволов" в атаке, свидетельством чему стали два гола испанца в последних двух матчах. По словам Моуриньо, продажа Маты никогда не входила в его планы.

"Когда я приехал в "Манчестер Юнайтед", люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет, потому что одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует".

"С самого начала сезона я знал, что он будет важным игроком для команды, и вы можете заметить, с какой уверенностью в себе он действует на поле. Он счастлив в "Манчестер Юнайтед", - цитирует Моуриньо Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2017 14:00

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  1. j-silver 13.02.2017 14:59 # j-silver
    "одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует".

    а чо ты в челси то такой же футбол не требовал?

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  2. dragonishka 13.02.2017 14:19 # dragonishka
    Гений! Отправил Мату в МЮ заранее, ведь уже тогда знал, что возглавит этот великий клуб.

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  3. asnural 13.02.2017 14:13 # asnural
    Доатокавался на бридже...посмотрим какой он атакующий футбол покажет в ответке

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  4. asnural 13.02.2017 14:12 # asnural
    Мистер униженный

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  5. selfish 13.02.2017 14:11 # selfish
    Найдется хоть один ящер, считающий что Мата не топ?

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  6. jack-4poker 13.02.2017 14:08 # jack-4poker
    Не упустил случая окропить чилси.
    Респект

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  7. ask 13.02.2017 14:07 # ask
    Пустобрех португальский...

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  8. jerry-maguire 13.02.2017 14:06 # jerry-maguire
    "Когда я приехал в "Манчестер Юнайтед", люди думали, что Мата оказался в беде. У меня было другое мнение на этот счет, потому что одно дело – стиль игры Челси и совершенно другое – тот футбол, который я требую в "Юнайтед". Мата идеально ему соответствует"
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    Все правильно сказал. МЮ - это атакующий клуб, игра которого радует и воодушевляет фанатов.
    А Челси это просто боевой автобус.

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  9. vasya-mu 13.02.2017 14:02 # vasya-mu
    Мата крут!

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