"Боруссия" не отпустит Тухеля в "Арсенал"

Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключает возможность ухода главного тренера Томаса Тухеля в "Арсенал".

На прошлой неделе стало известно, что лондонский клуб рассматривает 43-летнего Тухеля в качестве потенциальной замены для Арсена Венгера. В ответ Томас заявил, что счастлив в Дортмунде и ничего не знает об интересе "канониров".



По словам Ватцке, на него не выходили высшие руководители "Арсенала", поэтому рассуждать о возможном отъезде Тухеля в Премьер-Лигу просто не имеет смысла.



"Арсенал" не обращался к нам по поводу Тухеля. Мы обсуждаем какую-то фикцию. В мае мы сядем за стол переговоров и проанализируем текущий сезон. У Томаса остается год по действующему контракту с "Боруссией", поэтому я не понимаю всех этих спекуляций", - сообщил Ватцке Bild.