Гвардиола намекнул на интерес к Уилширу
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может заинтересоваться полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом в конце сезона.
В прошлые годы Уилшира довольно часто сватали в "Сити". Грядущим летом Джек тоже будет иметь определенный интерес для "горожан" ввиду дефицита местных воспитанников на "Этихад".
В преддверии матча Премьер-Лиги против "Борнмута", где Уилшир проводит этот сезон на правах своей аренды, Гвардиола выступил с хвалебной речью в адрес игрока сборной Англии.
"Я помню год, когда мы с "Барселоной" играли против "Арсенала". Он произвел на меня огромное впечатление, когда вышел на поле. Это была игра самого, самого высокого уровня. Я знаю, что единственная проблема Джека Уилшира — это травмы".
"Ему повезло, что в этом сезоне он играет регулярно, и он снова становится одним из лучших полузащитников в Англии, на голову сильнее остальных. Он обладает мастерством, он умен, и он качественно работает с мячом".
"Он обладает особым качеством, работая с мячом. Будучи опорным полузащитником, он может идти в атаку на центральных защитников — а это непросто".
"Он слегка похож на Дембеле из "Тоттенхэма". Они оба делают пас, пас, пас, а затем немедленно разрушают оборонительные построения. Я так рад, что он вернулся и играет регулярно. Надеюсь, в понедельник вечером он сыграет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
13.02.2017 12:00
Просмотров: 1044
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это был лучший матч в его карьере, против барсучат
(ответить)
норм с дельфом на скамейке душевно посидят
(ответить)
http://fapl.ru/posts/11874/
Гвардиола заявил, что не нужно переоценивать способности Джека Уилшира - несмотря на весь свой талант, в каталонском клубе этот полузащитник мог бы выступать только за резерв.
В нынешнем сезоне 19-летний Уилшир стал игроком стартового состава команды Арсена Венгера. По постепенно все идет к тому, что Джек превращается еще и в лидера. Впрочем Гвардиола считает, что у "Барсы" много таких "Уилширов", и за "канониров" молодой англичанин играет лишь по той причине, что перед клубом не стоит задачи завоевывать трофеи.
"Уилшир - это игрок топ-уровня. Он замечательный игрок - не только "Арсенала", но и своей сборной. Ему повезло, что он так много играет. Это происходит, потому что со стороны клуба нет задачи выигрывать трофеи. У нас во второй команде много таких игроков", - сообщил Гвардиола на пресс-конференции.
(ответить)
После этого поста Венгер: Такая скотина самому нужна
(ответить)
Тогда Гвардиола сказал, что в молодежке Барсы десятки таких уилшеров
(ответить)
А хуху не хохо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий