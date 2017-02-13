Гвардиола намекнул на интерес к Уилширу

Джек Уилшир Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может заинтересоваться полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом в конце сезона.

В прошлые годы Уилшира довольно часто сватали в "Сити". Грядущим летом Джек тоже будет иметь определенный интерес для "горожан" ввиду дефицита местных воспитанников на "Этихад".

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Борнмута", где Уилшир проводит этот сезон на правах своей аренды, Гвардиола выступил с хвалебной речью в адрес игрока сборной Англии.

"Я помню год, когда мы с "Барселоной" играли против "Арсенала". Он произвел на меня огромное впечатление, когда вышел на поле. Это была игра самого, самого высокого уровня. Я знаю, что единственная проблема Джека Уилшира — это травмы".

"Ему повезло, что в этом сезоне он играет регулярно, и он снова становится одним из лучших полузащитников в Англии, на голову сильнее остальных. Он обладает мастерством, он умен, и он качественно работает с мячом".

"Он обладает особым качеством, работая с мячом. Будучи опорным полузащитником, он может идти в атаку на центральных защитников — а это непросто".

"Он слегка похож на Дембеле из "Тоттенхэма". Они оба делают пас, пас, пас, а затем немедленно разрушают оборонительные построения. Я так рад, что он вернулся и играет регулярно. Надеюсь, в понедельник вечером он сыграет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Арсенал, Борнмут, Гвардиола, Манчестер Сити, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

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  1. mancunia-planet 13.02.2017 12:45 # mancunia-planet
    это был лучший матч в его карьере, против барсучат

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  2. raka-eve 13.02.2017 12:41 # raka-eve
    норм с дельфом на скамейке душевно посидят

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  3. superglor 13.02.2017 12:14 # superglor
    http://fapl.ru/posts/11874/

    Гвардиола заявил, что не нужно переоценивать способности Джека Уилшира - несмотря на весь свой талант, в каталонском клубе этот полузащитник мог бы выступать только за резерв.

    В нынешнем сезоне 19-летний Уилшир стал игроком стартового состава команды Арсена Венгера. По постепенно все идет к тому, что Джек превращается еще и в лидера. Впрочем Гвардиола считает, что у "Барсы" много таких "Уилширов", и за "канониров" молодой англичанин играет лишь по той причине, что перед клубом не стоит задачи завоевывать трофеи.

    "Уилшир - это игрок топ-уровня. Он замечательный игрок - не только "Арсенала", но и своей сборной. Ему повезло, что он так много играет. Это происходит, потому что со стороны клуба нет задачи выигрывать трофеи. У нас во второй команде много таких игроков", - сообщил Гвардиола на пресс-конференции.

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  4. gustavo 13.02.2017 12:07 # gustavo
    После этого поста Венгер: Такая скотина самому нужна

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  5. psihofan 13.02.2017 12:05 # psihofan
    Тогда Гвардиола сказал, что в молодежке Барсы десятки таких уилшеров

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  6. theo-zm 13.02.2017 12:03 # theo-zm
    А хуху не хохо

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