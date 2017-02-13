Гвардиола намекнул на интерес к Уилширу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может заинтересоваться полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом в конце сезона.

В прошлые годы Уилшира довольно часто сватали в "Сити". Грядущим летом Джек тоже будет иметь определенный интерес для "горожан" ввиду дефицита местных воспитанников на "Этихад".



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Борнмута", где Уилшир проводит этот сезон на правах своей аренды, Гвардиола выступил с хвалебной речью в адрес игрока сборной Англии.



"Я помню год, когда мы с "Барселоной" играли против "Арсенала". Он произвел на меня огромное впечатление, когда вышел на поле. Это была игра самого, самого высокого уровня. Я знаю, что единственная проблема Джека Уилшира — это травмы".



"Ему повезло, что в этом сезоне он играет регулярно, и он снова становится одним из лучших полузащитников в Англии, на голову сильнее остальных. Он обладает мастерством, он умен, и он качественно работает с мячом".



"Он обладает особым качеством, работая с мячом. Будучи опорным полузащитником, он может идти в атаку на центральных защитников — а это непросто".



"Он слегка похож на Дембеле из "Тоттенхэма". Они оба делают пас, пас, пас, а затем немедленно разрушают оборонительные построения. Я так рад, что он вернулся и играет регулярно. Надеюсь, в понедельник вечером он сыграет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.