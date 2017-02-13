Почеттино: "ПСЖ — моя команда"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что сохраняет большую привязанность к ПСЖ, за который ему довелось выступать игроком.
Почеттино защищал цвета парижан с 2001 по 2003 год и даже носил капитанскую повязку в этот период. Аргентинский специалист признается, что внимательно следит за успехами ПСЖ.
"Я стараюсь смотреть все, что только могу. И особенно ПСЖ. ПСЖ — моя команда, я люблю ПСЖ. Я провел там почти три года".
"Также я провел некоторое время, шесть месяцев, в "Бордо", но в ПСЖ я был капитаном, и этот клуб навсегда останется особенным для меня", — сообщил Почеттино SFR Sport.
13.02.2017 11:00
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Намякивает что уйдет туда..ибо в АПЛ ему ничего не светит с петухами
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был капитаном Рональдиньо когда зубастик был нонеймом
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Ну понял что с петушней ему ниче не светит
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пздц на Криса Понтиуса похож
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бездарный был игрок
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какбэ намекнул, что уже пора валить с лондона ему
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Не узнать)
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