Почеттино: "ПСЖ — моя команда"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что сохраняет большую привязанность к ПСЖ, за который ему довелось выступать игроком.

Почеттино защищал цвета парижан с 2001 по 2003 год и даже носил капитанскую повязку в этот период. Аргентинский специалист признается, что внимательно следит за успехами ПСЖ.

"Я стараюсь смотреть все, что только могу. И особенно ПСЖ. ПСЖ — моя команда, я люблю ПСЖ. Я провел там почти три года".

"Также я провел некоторое время, шесть месяцев, в "Бордо", но в ПСЖ я был капитаном, и этот клуб навсегда останется особенным для меня", — сообщил Почеттино SFR Sport.


Метки Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 13.02.2017 12:51 # asnural
    Намякивает что уйдет туда..ибо в АПЛ ему ничего не светит с петухами

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  2. pistolero-lfc 13.02.2017 12:30 # pistolero-lfc
    был капитаном Рональдиньо когда зубастик был нонеймом

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  3. theo-zm 13.02.2017 12:05 # theo-zm
    Ну понял что с петушней ему ниче не светит

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  4. stamford-bridge 13.02.2017 11:32 # stamford-bridge
    пздц на Криса Понтиуса похож

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  5. andros13 13.02.2017 11:24 # andros13
    бездарный был игрок

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  6. j-silver 13.02.2017 11:03 # j-silver
    какбэ намекнул, что уже пора валить с лондона ему

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  7. second005 13.02.2017 11:00 # second005
    Не узнать)

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