Почеттино: "ПСЖ — моя команда"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что сохраняет большую привязанность к ПСЖ, за который ему довелось выступать игроком.

Почеттино защищал цвета парижан с 2001 по 2003 год и даже носил капитанскую повязку в этот период. Аргентинский специалист признается, что внимательно следит за успехами ПСЖ.



"Я стараюсь смотреть все, что только могу. И особенно ПСЖ. ПСЖ — моя команда, я люблю ПСЖ. Я провел там почти три года".



"Также я провел некоторое время, шесть месяцев, в "Бордо", но в ПСЖ я был капитаном, и этот клуб навсегда останется особенным для меня", — сообщил Почеттино SFR Sport.