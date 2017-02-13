Венгер: "Озилу не хватает уверенности в себе"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитнику Месуту Озилу не хватает уверенности в себе.

В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний немец забил только пять голов и отдал четыре результативных передачи, но не отметился ни одним результативным действием в трех последних матчах.



В преддверии выезда к "Баварии" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов такая форма ключевого исполнителя, свой последний гол забившего еще 10 декабря, вызывает огромное беспокойство со стороны тренера.



"Я не знаю, почему он играет ниже своего уровня — такое бывает. Ему пора снова начать забивать. Возможно, уверенность к нему вернется, потому что он упускает моменты. Он имеет моменты, и он упускает моменты, хотя они не кажутся нереализуемыми".



"Мне казалось, что он не чувствовал себя уверенным против "Халла". Это всегда становится проблемой, ведь ты рассчитываешь на нечто особенное от такого игрока. Но это правда, что в техническом плане ему не удавались некоторые вещи, и для него это непривычно", — цитирует Венгера BBC.