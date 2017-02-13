Ибрагимович не спешит продлевать контракт с "Юнайтед"
Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что пока не принял решение о продлении своего контракта с "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.
Прошлым летом Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что клуб намерен сохранить Златана на следующий сезон.
Однако сам 35-летний швед, забивший уже 20 голов в этом сезоне, осторожно выражается насчет своего будущего и отмечает, что пока не согласился на продление контракта с "Юнайтед".
"Еще ничего не подписано. Достиг ли я цели, активирующей продление контракта? Вроде того. Я должен был забить 100 голов! Условие уже выполнено, но пока ничего не подписано. Каковы мои намерения? Давайте подождем и посмотрим. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.
13.02.2017 09:00
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Ибра точно математик . Не удивительно , что его агент Райола .
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"Я планирую остаться в мю на долгие годы" - из недавнего вью.
"Еще ничего не подписано. Давайте подождем...".
пистапол
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Он забил 100 голов?
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на майках отбили
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король
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Ну никто и не надеется.
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ну вроде уже смирился с тем, что не станет чемпионом отбывая роль пассажира
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