Ибрагимович не спешит продлевать контракт с "Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что пока не принял решение о продлении своего контракта с "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Прошлым летом Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что клуб намерен сохранить Златана на следующий сезон.



Однако сам 35-летний швед, забивший уже 20 голов в этом сезоне, осторожно выражается насчет своего будущего и отмечает, что пока не согласился на продление контракта с "Юнайтед".



"Еще ничего не подписано. Достиг ли я цели, активирующей продление контракта? Вроде того. Я должен был забить 100 голов! Условие уже выполнено, но пока ничего не подписано. Каковы мои намерения? Давайте подождем и посмотрим. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.