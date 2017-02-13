Ибрагимович не спешит продлевать контракт с "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что пока не принял решение о продлении своего контракта с "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Прошлым летом Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что клуб намерен сохранить Златана на следующий сезон.

Однако сам 35-летний швед, забивший уже 20 голов в этом сезоне, осторожно выражается насчет своего будущего и отмечает, что пока не согласился на продление контракта с "Юнайтед".

"Еще ничего не подписано. Достиг ли я цели, активирующей продление контракта? Вроде того. Я должен был забить 100 голов! Условие уже выполнено, но пока ничего не подписано. Каковы мои намерения? Давайте подождем и посмотрим. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 13.02.2017 10:51 # halamadrid94
    Ибра точно математик . Не удивительно , что его агент Райола .

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  2. ugunner4 13.02.2017 10:43 # ugunner4
    "Я планирую остаться в мю на долгие годы" - из недавнего вью.
    "Еще ничего не подписано. Давайте подождем...".
    пистапол

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  3. sullivan 13.02.2017 09:57 # sullivan
    Он забил 100 голов?

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  4. j-silver 13.02.2017 09:44 # j-silver
    на майках отбили

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  5. hazarchik 13.02.2017 09:17 # hazarchik
    король

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  6. tra-hall 13.02.2017 09:16 # tra-hall
    Ну никто и не надеется.

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  7. pistolero-lfc 13.02.2017 09:07 # pistolero-lfc
    ну вроде уже смирился с тем, что не станет чемпионом отбывая роль пассажира

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