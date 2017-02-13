Раньери готов усадить своих звезд в запас

Клаудио Раньери Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери пригрозил своим звездам переводом на лавку запасных после череды неудачных результатов.

На прошлой неделе руководство клуба с "Кинг Пауэр" публично выразило поддержку Раньери, однако на игре команды это никак не сказалось — в воскресенье "лисы" потерпели поражение от "Суонси" (2:0), своего прямого конкурента в борьбе за выживание, вновь показав удручающий футбол.

Пять поражений кряду и 10 часов игрового времени без единого забитого гола подталкивают Клаудио к кардинальным перестановкам в составе, и теперь место в команде игроков вроде Уэса Моргана, Данни Дринкуотера, Рияда Махреза и Джейми Варди может оказаться под вопросом.

"Возможно, я чересчур полагался на игроков, которые принесли нам успех в прошлом сезоне. Это сложно, потому что, когда ты добиваешься чего-нибудь хорошего, ты хочешь дать им один шанс, второй шанс, третий шанс. Возможно, этих шансов у них было чересчур много".

"Конечно, я должен что-нибудь изменить, потому что нельзя продолжать в том же духе. У нас есть две проблемы: мы пропускаем и не забиваем. Каждый старается сказать что-нибудь позитивное, чтобы помочь друг другу, но затем следует новая неудача. Я постоянно задаю себе вопросы, но затем говорю: "Да ладно, мы же способны на нечто хорошее".

"Я верю в команду, и мы продолжим сражаться. Рано или поздно мы найдем выход из этого положения", — цитирует Раньери The Telegraph.


Метки Лестер, Раньери

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 08:00

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  1. gidro-met 13.02.2017 08:34 # gidro-met
    пицца уже без стимуляторов, снова спустились на законное место

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  2. pistolero-lfc 13.02.2017 08:14 # pistolero-lfc
    Раньери не врёт)

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  3. puhovik-vengera 13.02.2017 08:12 # puhovik-vengera
    перекормил их пиццей, вот и результат

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