Раньери готов усадить своих звезд в запас

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери пригрозил своим звездам переводом на лавку запасных после череды неудачных результатов.

На прошлой неделе руководство клуба с "Кинг Пауэр" публично выразило поддержку Раньери, однако на игре команды это никак не сказалось — в воскресенье "лисы" потерпели поражение от "Суонси" (2:0), своего прямого конкурента в борьбе за выживание, вновь показав удручающий футбол.



Пять поражений кряду и 10 часов игрового времени без единого забитого гола подталкивают Клаудио к кардинальным перестановкам в составе, и теперь место в команде игроков вроде Уэса Моргана, Данни Дринкуотера, Рияда Махреза и Джейми Варди может оказаться под вопросом.



"Возможно, я чересчур полагался на игроков, которые принесли нам успех в прошлом сезоне. Это сложно, потому что, когда ты добиваешься чего-нибудь хорошего, ты хочешь дать им один шанс, второй шанс, третий шанс. Возможно, этих шансов у них было чересчур много".



"Конечно, я должен что-нибудь изменить, потому что нельзя продолжать в том же духе. У нас есть две проблемы: мы пропускаем и не забиваем. Каждый старается сказать что-нибудь позитивное, чтобы помочь друг другу, но затем следует новая неудача. Я постоянно задаю себе вопросы, но затем говорю: "Да ладно, мы же способны на нечто хорошее".



"Я верю в команду, и мы продолжим сражаться. Рано или поздно мы найдем выход из этого положения", — цитирует Раньери The Telegraph.