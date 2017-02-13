Гвардиола не уверен, что Агуэро останется в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что нападающий Серхио Агуэро останется в клубе после окончания этого сезона.

Будущее Агуэро является предметом спекуляций на протяжении всего первого сезона работы Гвардиолы на "Этихад". Испанский тренер нередко оставляет аргентинского бомбардира в запасе, как это, например, было в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" или в двух последних поединках в Премьер-Лиге.



Стремительное начало английской карьеры юного Габриэля Жезуса лишь подогревает слухи о возможном расставании с Серхио, который, несмотря на все сложности, забил 18 голов в этом сезоне. Как признается Гвардиола, он не уверен в будущем своего подопечного, но предпочитает сохранить Агуэро.



"Я не знаю, что будет в конце сезона. Но я знаю, как сложно находить бомбардиров топ-уровня. Я бы хотел сохранить его, но я не знаю, что произойдет. Даже на протяжении собственной карьеры я не знал, что будет в конце сезона".



"Серхио знает намерения своего тренера и клуба. Я не хочу продавать его. Я хочу, чтобы он остался здесь на длительное время — а на какое, решит он сам".



"Причина, почему он не играл в двух последних матчах заключается в том, что Лерой (Сане), Габриэль и Рахим (Стерлинг) играли удивительным образом. Это единственная причина".



"Если бы я мог изменить схему и играть со всеми четырьмя... Но я тот, кто предпочитает играть с полузащитниками для большего контроля над игрой. Если я буду чувствовать, что Лерой, Габриэль или Рахим играют недостаточно хорошо, тогда он выйдет вместо них".



"Он остается игроком топ-уровня, и ему отводится важная роль в достижении нами своих целей. У меня нет сомнений насчет этого".



"Я был очень ясен с Серхио. На протяжении семи матчей, когда он был дисквалифицирован, нам очень его не хватало. Каждый раз, когда он играл и был в форме, он показывал хорошую игру и лишь иногда — нет. Я знаю его уровень и я знаю, что он сделал для этого клуба".



"Сейчас другие играют хорошо, и я решаю играть с ними. Каждый раз, общаясь с Серхио, я ясно даю это понять. Я знаю его силы. Я знаю, что он старается. Я знаю, как сильно он старался против "Тоттенхэма" и как много моментов имел".



"Но против "Пэлас" я увидел трех парней впереди, которые играли в высоком темпе, и я сказал: "Вау, мне нравится, что они делают". В последнем матче я дал им возможность продолжить начатое. Мой совет этим парням: "Продолжайте в том же духе и покажите мне снова, насколько вы хороши", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.