Гвардиола не уверен, что Агуэро останется в "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что нападающий Серхио Агуэро останется в клубе после окончания этого сезона.
Будущее Агуэро является предметом спекуляций на протяжении всего первого сезона работы Гвардиолы на "Этихад". Испанский тренер нередко оставляет аргентинского бомбардира в запасе, как это, например, было в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" или в двух последних поединках в Премьер-Лиге.
Стремительное начало английской карьеры юного Габриэля Жезуса лишь подогревает слухи о возможном расставании с Серхио, который, несмотря на все сложности, забил 18 голов в этом сезоне. Как признается Гвардиола, он не уверен в будущем своего подопечного, но предпочитает сохранить Агуэро.
"Я не знаю, что будет в конце сезона. Но я знаю, как сложно находить бомбардиров топ-уровня. Я бы хотел сохранить его, но я не знаю, что произойдет. Даже на протяжении собственной карьеры я не знал, что будет в конце сезона".
"Серхио знает намерения своего тренера и клуба. Я не хочу продавать его. Я хочу, чтобы он остался здесь на длительное время — а на какое, решит он сам".
"Причина, почему он не играл в двух последних матчах заключается в том, что Лерой (Сане), Габриэль и Рахим (Стерлинг) играли удивительным образом. Это единственная причина".
"Если бы я мог изменить схему и играть со всеми четырьмя... Но я тот, кто предпочитает играть с полузащитниками для большего контроля над игрой. Если я буду чувствовать, что Лерой, Габриэль или Рахим играют недостаточно хорошо, тогда он выйдет вместо них".
"Он остается игроком топ-уровня, и ему отводится важная роль в достижении нами своих целей. У меня нет сомнений насчет этого".
"Я был очень ясен с Серхио. На протяжении семи матчей, когда он был дисквалифицирован, нам очень его не хватало. Каждый раз, когда он играл и был в форме, он показывал хорошую игру и лишь иногда — нет. Я знаю его уровень и я знаю, что он сделал для этого клуба".
"Сейчас другие играют хорошо, и я решаю играть с ними. Каждый раз, общаясь с Серхио, я ясно даю это понять. Я знаю его силы. Я знаю, что он старается. Я знаю, как сильно он старался против "Тоттенхэма" и как много моментов имел".
"Но против "Пэлас" я увидел трех парней впереди, которые играли в высоком темпе, и я сказал: "Вау, мне нравится, что они делают". В последнем матче я дал им возможность продолжить начатое. Мой совет этим парням: "Продолжайте в том же духе и покажите мне снова, насколько вы хороши", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
13.02.2017 07:00
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Последние комментарии:
Ничего нового - кто бы не проиграл или выиграл - обосцан после каждого тура как всегда - ФК 6-25-48.
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Нападающий "Челси" Диего Коста существенно сбавил обороты в нападении. Испанский форвард за последние 195 минут в премьер-лиге не нанёс ни одного удара по воротам.
В этих трёх поединках лондонцы встречались с "Ливерпулем" (1:1), "Арсеналом" (3:1) и "Бёрнли" (1:1).
Кроме того, Коста не может забить уже на протяжении 284 минут, что является худшим показателем для нападающего в текущем сезоне. Последний гол он забил в ворота "Халла" (2:0).
заканчивать сезон и сливать псину в чайнатаун
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Тот случай когда юлик описялся, его поправили, а он поплакался в жилетку колбаснику, который дальше вежливо послал его накуй, почуяв пидоростические замашки :)
12.02.2017 19:51 #
mancityman
Поноулайфить иногда можно, но на этом оставлю вас тут наедине, топарю как мне не место рядом с вами кончуги.
Бля, какой же я Топарь, просто сам в ахуе.
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12.02.2017 19:53 # удалить
mototroller
Рот твой топарь
(ответить)
12.02.2017 19:53 #
ssa
эй, брат, чего дерзкий такой?
(ответить)
12.02.2017 20:02 #
mancityman
брат, с сучками надо быть кабелем с яйцами, а с пенсовских сучек нужно постоянно вафлить, смотри вон тут одна что-то гавкает и не может насосаться, хочет больше, можешь тоже дать на ротан ей, она не против)
(ответить)
12.02.2017 20:04 #
ssa
я пас, давай как нибудь сам)
Источник: http://fapl.ru/posts/53121/?c=1#c6274321
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К бабке надо сходить, сглазили его
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ой блее, сколько раз уже проходили. Харта мариновал в итоге соснул куйца с Браво
ЯЯ Туре мариновал, в итоге соснул куйца в центре поля без баланса и команда выглядела без характера как типичные шлюшки из Севере Лондона.
Купил косячника Джонса за полтос - ахахахах - также соснул куйца
Теперь маринует лучшего форварда АПЛ, в итоге соснёт куйца с Джезусом, как бы он не старался тащить команду.
Пеп - ПОЛНЫЙ МУДАК!!!
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В челси его
(ответить)
Дональд Трамп собирается издать указ о запрете однополых браков и запретить всякую пропаганду педиков. В связи с этим вопрос: как быть хохлам? Вроде новый хозяин против, а в сракатан долбиться хочется.
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Аргентинский футболист Эсекьель Лавесси за год в китайском клубе «Хэбэй Чайна Форчун» не забил ни одного мяча и заработал более £20 млн.
Аргентинец провёл только 10 матчей за свою команду. За это время ему ни разу не удалось огорчить ворота соперников.
В июне Лавесси сломал руку, празднуя гол сборной Аргентины в полуфинале Кубка Америки-2016, пропустил финал, а по возвращении в Китай был переведён в резерв «Хэбэй Чайна Форчун», откуда так и не вернулся до конца сезона.
jejeje
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И серии «Если ты такой умный, почему ты такой бедный».
Фаны МЮ кричат: "Эррера топ, Погба топ, Мхитарян топ, Ибра топ, Де Хея топ". Хули вы плететесь на 6 месте, если у вас топ команда?)
Ответ не обязателен, потому что, это уже скорее риторический вопрос. Не благодарите
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Перецу топ нап, Обамеянг в АПЛ и все довольны.
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на скамейку можно взять
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Агуэро топчик, нельзя разбрасываться такими игроками
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