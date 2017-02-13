ПСЖ и "Ювентус" поспорят за Санчеса

ПСЖ и "Ювентус" попробуют приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса после окончания этого сезона.

В данный момент лондонский клуб предлагает своей чилийской звезде новый контракт с увеличенной до 180 тысяч фунтов в неделю зарплатой, однако Алексису этого мало — в Европе, не говоря уже о Китае, он легко может получать гораздо больше.



Как утверждает Daily Mirror, "канониры" всерьез опасаются, что Санчес так и не заключит новую сделку. А поскольку грядущим летом у Алексиса останется всего 12 месяцев от действующего соглашения, это делает его продажу весьма вероятной.



По информации издания, представители ПСЖ уже наладили контакт с Санчесом и теперь дожидаются окончания сезона, чтобы выдвинуть свое предложение. Однако серьезную конкуренцию чемпионам французской Лиги 1 намерен составить "Ювентус", уверенный, что сможет предложить Алексису интересные в финансовом отношении условия.