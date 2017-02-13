ПСЖ и "Ювентус" поспорят за Санчеса

Алексис Санчес ПСЖ и "Ювентус" попробуют приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса после окончания этого сезона.

В данный момент лондонский клуб предлагает своей чилийской звезде новый контракт с увеличенной до 180 тысяч фунтов в неделю зарплатой, однако Алексису этого мало — в Европе, не говоря уже о Китае, он легко может получать гораздо больше.

Как утверждает Daily Mirror, "канониры" всерьез опасаются, что Санчес так и не заключит новую сделку. А поскольку грядущим летом у Алексиса останется всего 12 месяцев от действующего соглашения, это делает его продажу весьма вероятной.

По информации издания, представители ПСЖ уже наладили контакт с Санчесом и теперь дожидаются окончания сезона, чтобы выдвинуть свое предложение. Однако серьезную конкуренцию чемпионам французской Лиги 1 намерен составить "Ювентус", уверенный, что сможет предложить Алексису интересные в финансовом отношении условия.


Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 06:00

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  1. lahmatyj 13.02.2017 06:04 # lahmatyj
    Зависит от успехов в ЛЧ. Скорее всего из этих двух Юве его заберет.

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