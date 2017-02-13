Конте отказался отвечать на замечания Моуриньо насчет стиля "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте отказался комментировать критические слова своего коллеги Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" насчет игрового стиля "синих".

Накануне Моуриньо признал свое поражение в чемпионской гонке, но сделал это, громко хлопнув дверью. Жозе выразил мнение, что его бывшая команда играет "в очень оборонительной манере", делая ставку "на контратаки".



Однако Конте отказался отвечать на эти довольно провокационные слова своего коллеги, лишь отметив, что Моуриньо, по его мнению, "шутит".



"Мне не нравится отвечать другим тренерам. Мне не нравится эта шутливая игра. У меня есть некоторый опыт, чтобы распознать такие вещи", — цитирует Конте BBC.



Также Антонио в очередной раз отказался признавать чемпионскую гонку Премьер-Лиги оконченной.



"Впереди еще 13 матчей. Если кто-нибудь думает, что эта лига закончена, то я скажу вам: "Нет". Есть шесть команд, которые, на мой взгляд, могут выиграть лигу. Все еще может случиться".



"Мы должны продолжать трудиться в том же духе, стараясь искать пути к победам, как мы это старались сегодня. Я доволен самоотдачей и стремлением к победе. Я совершенно точно доволен самоотдачей своих игроков", — добавил Конте.