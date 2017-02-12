Анри считает, что Игроком Года должен стать Канте

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что награды Игрока Года в этом сезоне достоин опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте.

Выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в прошлом сезоне, теперь Канте очень близок к тому, чтобы повторить это достижение с "Челси". Вклад Нголо в игру команды Антонио Конте огромен, и Анри надеется, что другие футболисты оценят это.



"На прошлой неделе я побывал на тренировочной базе "Челси", чтобы взять интервью у Эдена Азара, и я заметил, как Канте возвращается в раздевалку. Поэтому я пошел и встал прямо перед ним. И я ткнул его в грудь".



"Я должен был сделать это, просто чтобы проверить, что ты настоящий! Ты настоящий, ты и вправду настоящий!" — сказал я, а он засмеялся".



"Я не вижу причин, почему он не сможет стать Игроком Года по версии футболистов в конце сезона. Как раз сейчас начинают рассылать листы для голосования, и на сей раз есть множество стоящих кандидатов".



"Обычно игроки вроде Канте остаются относительно незамеченными. Их отсутствие чувствуется, только когда их нет. Но Канте настолько особенный, что вы замечаете его", — сообщил Анри The Sun.