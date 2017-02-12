Анри считает, что Игроком Года должен стать Канте

Нголо Канте Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что награды Игрока Года в этом сезоне достоин опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте.

Выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в прошлом сезоне, теперь Канте очень близок к тому, чтобы повторить это достижение с "Челси". Вклад Нголо в игру команды Антонио Конте огромен, и Анри надеется, что другие футболисты оценят это.

"На прошлой неделе я побывал на тренировочной базе "Челси", чтобы взять интервью у Эдена Азара, и я заметил, как Канте возвращается в раздевалку. Поэтому я пошел и встал прямо перед ним. И я ткнул его в грудь".

"Я должен был сделать это, просто чтобы проверить, что ты настоящий! Ты настоящий, ты и вправду настоящий!" — сказал я, а он засмеялся".

"Я не вижу причин, почему он не сможет стать Игроком Года по версии футболистов в конце сезона. Как раз сейчас начинают рассылать листы для голосования, и на сей раз есть множество стоящих кандидатов".

"Обычно игроки вроде Канте остаются относительно незамеченными. Их отсутствие чувствуется, только когда их нет. Но Канте настолько особенный, что вы замечаете его", — сообщил Анри The Sun.


Метки Анри, Канте, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. boavista 12.02.2017 23:23 # boavista
    Да там пол состава Челси игроки года.

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  2. gerrard08 12.02.2017 23:10 # gerrard08
    хотя рил xуйня, ведь лучший это Мхитарян.

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  3. gerrard08 12.02.2017 23:10 # gerrard08
    xуйня это, ведь манки на сайте так не считают.

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  4. chelsea-ferrari 12.02.2017 22:36 # chelsea-ferrari
    Адекватно.

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  5. luckymen 12.02.2017 22:24 # luckymen
    поссал на эреру

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  6. abracadabra55 12.02.2017 22:20 # abracadabra55
    "Легенде Арсенала" больше не о чем писдеть

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  7. andros13 12.02.2017 22:08 # andros13
    Анри вообще хоть раз что-то путное сказал?

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  8. hazarchik 12.02.2017 22:05 # hazarchik
    днище

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