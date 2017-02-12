"Лестер" проиграл "Суонси" и повысил свои шансы на вылет

"Лестер" сильно усугубил свою ситуацию в Премьер-Лиге, потерпев поражение 2:0 в важнейшем матче "за шесть очков" против "Суонси".

"Лисы" обнадеживающе начали матч, однако затем умерили свой пыл и перестали создавать хоть какую-нибудь опасность впереди. "Лебеди" медленно, но верно добавляли и на 36-й минуте открыли счет. Это Алфи Моусон классно пробил по летящему мячу после розыгрыша штрафного и скидки головой Федерико Фернандеса — 1:0.



А под самый занавес первого тайма гости получили второй гол. Январский новичок "Суонси" Мартин Олссен ворвался в штрафную по левому краю, а затем неожиданно для голкипера пробил в ближний угол ворот — 2:0.



Свой первый — и как затем оказалось, единственный — удар в створ "Лестер" нанес лишь на 63-й минуте, когда Рияд Махрез сделал разрезающую передачу на выход Ислама Слимани по центру, но Лукаш Фабиански заранее сократил дистанцию до алжирского нападающего и заблокировал удар.



"Лестер" по-прежнему не может выиграть и даже не может забить. Как кажется, Клаудио Раньери окончательно упустил контроль над раздевалкой, несмотря на гласную поддержку со стороны руководства на этой неделе. "Суонси" же выиграл важнейший матч "за шесть очков" и сделал большой шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге.



"Суонси" — "Лестер". Отчет о матче