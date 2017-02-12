Конте расстроен ничьей с "Бернли"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что остался расстроен ничейным итогом выездного матча Премьер-Лиги против "Бернли" (1:1).

Ничья на "Терф Мур" позволила "синим" нарастить преимущество над ближайшим преследователем до 10 очков. Конте осознает, насколько силен "Бернли" дома, но все равно считает, что его команда должна была побеждать.



"Жаль, что матч закончился вничью, потому что мы хорошо начали, а затем "Бернли" забил свой гол с помощью штрафного удара. Это ничья, но мы должны быть расстроены".



"После хорошего начала мы сохраняли контроль над ситуацией и создавали моменты, чтобы забить еще. Возможно, мы могли выиграть матч, но этого не случилось. Во втором тайме стало много борьбы с длинными забросами мяча".



"Играть здесь непросто. Дома "Бернли" является сильной командой. Повторюсь: нам противостояла сильная команда, против которой приходится очень тяжело, но мы все равно расстроены".



"Мы знаем, что впереди еще много работы. До конца сезона еще 13 матчей. Мы знаем, что это длинный путь. Мы должны продолжать сражаться. Сегодня нам немного не повезло", — сообщил Конте Sky Sports.