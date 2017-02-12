Конте расстроен ничьей с "Бернли"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что остался расстроен ничейным итогом выездного матча Премьер-Лиги против "Бернли" (1:1).
Ничья на "Терф Мур" позволила "синим" нарастить преимущество над ближайшим преследователем до 10 очков. Конте осознает, насколько силен "Бернли" дома, но все равно считает, что его команда должна была побеждать.
"Жаль, что матч закончился вничью, потому что мы хорошо начали, а затем "Бернли" забил свой гол с помощью штрафного удара. Это ничья, но мы должны быть расстроены".
"После хорошего начала мы сохраняли контроль над ситуацией и создавали моменты, чтобы забить еще. Возможно, мы могли выиграть матч, но этого не случилось. Во втором тайме стало много борьбы с длинными забросами мяча".
"Играть здесь непросто. Дома "Бернли" является сильной командой. Повторюсь: нам противостояла сильная команда, против которой приходится очень тяжело, но мы все равно расстроены".
"Мы знаем, что впереди еще много работы. До конца сезона еще 13 матчей. Мы знаем, что это длинный путь. Мы должны продолжать сражаться. Сегодня нам немного не повезло", — сообщил Конте Sky Sports.
12.02.2017 20:00
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какая игра-такой и результат
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Коста - "Мстит" за несостоявшеюся "Китайскую зарплату"! Его в основу ставить вообще нельзя!
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физрук
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в первую очередь нужно думать не о результате, а об игровой форме Диего Косты. после зимнего трансферного окна, не очень то активно участвует в атаке. Батчуаййши еще не готов к АПЛ на 90 минут, и если Коста дальше будет отрабатывать номер, то Челси ждут неприятности
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ух сколько говноедов хейтеров собрал ух
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Здравый тренер, все на месте. Не стал лукавить и говорить кашерную чушь. Сказал как есть - что расстроен и нужно прибавлять. Здравый тренер.
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Челси нужно подать протест на действие рефери в матче, почему он ска не помог? где пенальти? ...думаю в ФА накажут строптивого арбитра, особенно если членососы подключат свою знаменитую гей-фан группу.
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гавноеду думали все так просто
а туту хуяк и абраша не заплатил за левые пеночки да отскоки
как так то
где фанаты голубей блевотни в ветке ?
начинаем собирать челсей-многоножку
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вы ж пидоры )разве нет?
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удачи
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