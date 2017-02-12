"Челси" потерял очки против "Бернли", но лишь упрочил свое лидерство

Гол Робби Брэйди "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче против "Бернли", но все равно увеличил свой отрыв над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге до 10 очков.

В старте у "бордовых" появились январские новички Эшли Вествуд и Робби Брэйди.

Тренер "синих" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Арсенала".

Гости могли открыть счет уже на шестой минуте, когда Диего Коста сделал отличную передачу вперед в штрафную площадь на подключение Эдена Азара, но тот пробил прямо в Тома Хитона.

Прошла еще минута, и "Челси" распечатал-таки ворота Хитона. Подопечные Конте организовали быструю контратаку, промчавшийся по правому флангу Виктор Мосес сделал передачу в центр на Педро, а тот подработал себе мяч и классно пробил в угол — 0:1.

В дальнейшем "синие" чувствовали себя довольно уверенно. "Бернли" мало владел мячом, а редкие вылазки к воротам Тибо Куртуа не несли в себе угрозы.

Тем не менее, на 24-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Это Брэйди великолепно исполнил штрафной удар, обведя выстроенную Куртуа стенку и поразив верхний угол ворот — 1:1.

В остатке тайма игра проходила в невысоком темпе, а единственный по-настоящему опасный момент в этот период создали "бордовые". На 36-й минуте Мэттью Лоутон пытался расстрелять Куртуа, но бельгийский голкипер сыграл выше всяких похвал.

Во втором тайме игра стала более закрытой и лишенной моментов. Лишь изредка возникали некоторые полумоменты. "Челси" по-прежнему уверенно держал мяч, однако "Бернли" умело сдерживал грозного соперника и не забывал огрызаться.

В концовке матча "Челси" увеличил давление, однако хозяева все равно не прижимались чересчур к своим воротам и смогли выстоять до финального свистка.

Игра "Челси" после пропущенного гола была неубедительной, однако ничего страшного для "синих" не произошло — они набрали очко на неприступном "Терф Мур" и продолжают уверенно лидировать в Премьер-Лиге.

"Бернли" — "Челси". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 18:25

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 12.02.2017 19:23 # melwood-lfc
    Раньше особо не смотрел матчи Нави , на днях решил все же посмотреть и вроде все нормально , но потiм начал замечать что-то недобре. Відтепер окрім української мови я нічого не розумію , Здається Navi Були прокляті

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  2. godunited 12.02.2017 19:21 # godunited
    Погба то в ле будет играть с братишкой

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  3. melwood-lfc 12.02.2017 19:20 # melwood-lfc
    ВНИМАНИЕ!!! Этой ночью, в одном из переулков Винницы, в луже человеческой спермы был найден труп молодого человека приблизительно 13 лет. На левой ягодице убитого была набита татуировка "fagot", на правой говном было вымазано слово "Ключ на 20"

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  4. liverfun 12.02.2017 19:17 # liverfun
    коста после истории с китаем совсем не свой

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  5. karandash 12.02.2017 19:15 # karandash
    Арсенал 13 АПЛ
    Челси 11 АПЛ

    Лондон красный, каким нужно быть дауном чтобы сомневаться в этом.

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  6. billy-talent 12.02.2017 19:15 # billy-talent
    ты че долбoеб несеш,твой пидoро команда никогда даже в финале не играл,не позорился бы в лишний раз,иди пей мoчу лучше,эт у тя получше получаеться

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  7. mrcredo 12.02.2017 19:12 # mrcredo
    ппц лебеди с лисами в дворовый футбол играют... как будто рфпл смотрю

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  8. ea7 12.02.2017 19:11 # ea7
    Матч не смотрел. Как сыграл Азар? Сколько забил?
    Ведь не зря его пенсы называют лучшим футболистом планеты.

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  9. melwood-lfc 12.02.2017 19:10 # melwood-lfc
    12.02.2017 18:34 #
    samir

    Жаль, что все кроме МС выбыли из чемпионской гонки.
    (ответить)

    сука, какой же он тупой

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  10. mrcredo 12.02.2017 19:06 # mrcredo
    01.04 Челси - Кристалл пеллас
    06.04 Челси - Сити
    08.04 Борнмут - Челси
    15.04 МЮ - Челси
    22.04 Челси - Саут
    29.04 Эве - Челси


    не думаю, что на изи всех пройдут

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  11. mancityman 12.02.2017 19:02 # mancityman
    В общем как всегда На Классе Юляша пришел, порядок навел, обоссал ноулайферофф На изи ,ну что тут скажешь - Я Топарь ! ! !

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  12. mikolaidis 12.02.2017 19:00 # mikolaidis
    Бернли сыграли проще некуда... вынос мяча при любом раскладе. В принципе, что им ещё делать...

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  13. mazabyka 12.02.2017 18:55 # mazabyka
    Скорее бы матч с МЮ, опустить опущенца еще ниже

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  14. shera27 12.02.2017 18:55 # shera27
    видно как мразотный футбол членси потихоньку проседает, и неудевительно что к концу сезона членси может разбазарить свой отрыв в 10 очков

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  15. mancityman 12.02.2017 18:53 # mancityman
    Объективно и адекватно Астер исключение их фанов пенсов, остальные опущенные петухи ( Имхо)

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  16. white-power 12.02.2017 18:52 # white-power
    пенцы топчики

    Диего Диего Диего

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  17. mrcredo 12.02.2017 18:50 # mrcredo
    лол
    акаца пенсы сегодня впервые за 4 года пропустили со штрафного

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  18. budun 12.02.2017 18:50 # budun
    ван гааловские вертикальные забросы в конце смотрелись убого, до косты мяч не доходил, а все подборы летели мимо второго темпа. опять обозначились проблемы с позиционным нападением, но что удивительно - Канте в атаке отдал 30 точных передач из 31, парень явно много работает над этим компонентом.
    старикан бартон оч хорош.

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  19. bezon 12.02.2017 18:48 # bezon
    Ближайшие 5 матчей "Челси" в АПЛ:

    против "Суонси" (дома)
    против "Вест-Хэма" (в гостях)
    против "Уотфорда" (дома)
    против "Стоука" (в гостях)
    против "Кристал Пэлас" (дома)

    Нужно максимально набирать очки в этих матчах, и снимать вопрос о чемпионстве, до игр с МЮ и МС...

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  20. division 12.02.2017 18:46 # division
    Пушка страшная залетела, конечно. Но даже в таком матче короли наращивают свое преимущество, топчики

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