"Челси" потерял очки против "Бернли", но лишь упрочил свое лидерство
"Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче против "Бернли", но все равно увеличил свой отрыв над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге до 10 очков.
В старте у "бордовых" появились январские новички Эшли Вествуд и Робби Брэйди.
Тренер "синих" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Арсенала".
Гости могли открыть счет уже на шестой минуте, когда Диего Коста сделал отличную передачу вперед в штрафную площадь на подключение Эдена Азара, но тот пробил прямо в Тома Хитона.
Прошла еще минута, и "Челси" распечатал-таки ворота Хитона. Подопечные Конте организовали быструю контратаку, промчавшийся по правому флангу Виктор Мосес сделал передачу в центр на Педро, а тот подработал себе мяч и классно пробил в угол — 0:1.
В дальнейшем "синие" чувствовали себя довольно уверенно. "Бернли" мало владел мячом, а редкие вылазки к воротам Тибо Куртуа не несли в себе угрозы.
Тем не менее, на 24-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Это Брэйди великолепно исполнил штрафной удар, обведя выстроенную Куртуа стенку и поразив верхний угол ворот — 1:1.
В остатке тайма игра проходила в невысоком темпе, а единственный по-настоящему опасный момент в этот период создали "бордовые". На 36-й минуте Мэттью Лоутон пытался расстрелять Куртуа, но бельгийский голкипер сыграл выше всяких похвал.
Во втором тайме игра стала более закрытой и лишенной моментов. Лишь изредка возникали некоторые полумоменты. "Челси" по-прежнему уверенно держал мяч, однако "Бернли" умело сдерживал грозного соперника и не забывал огрызаться.
В концовке матча "Челси" увеличил давление, однако хозяева все равно не прижимались чересчур к своим воротам и смогли выстоять до финального свистка.
Игра "Челси" после пропущенного гола была неубедительной, однако ничего страшного для "синих" не произошло — они набрали очко на неприступном "Терф Мур" и продолжают уверенно лидировать в Премьер-Лиге.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
12.02.2017 18:25
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Последние комментарии:
Раньше особо не смотрел матчи Нави , на днях решил все же посмотреть и вроде все нормально , но потiм начал замечать что-то недобре. Відтепер окрім української мови я нічого не розумію , Здається Navi Були прокляті
(ответить)
Погба то в ле будет играть с братишкой
(ответить)
ВНИМАНИЕ!!! Этой ночью, в одном из переулков Винницы, в луже человеческой спермы был найден труп молодого человека приблизительно 13 лет. На левой ягодице убитого была набита татуировка "fagot", на правой говном было вымазано слово "Ключ на 20"
(ответить)
коста после истории с китаем совсем не свой
(ответить)
Арсенал 13 АПЛ
Челси 11 АПЛ
Лондон красный, каким нужно быть дауном чтобы сомневаться в этом.
(ответить)
ты че долбoеб несеш,твой пидoро команда никогда даже в финале не играл,не позорился бы в лишний раз,иди пей мoчу лучше,эт у тя получше получаеться
(ответить)
ппц лебеди с лисами в дворовый футбол играют... как будто рфпл смотрю
(ответить)
Матч не смотрел. Как сыграл Азар? Сколько забил?
Ведь не зря его пенсы называют лучшим футболистом планеты.
(ответить)
12.02.2017 18:34 #
samir
Жаль, что все кроме МС выбыли из чемпионской гонки.
(ответить)
сука, какой же он тупой
(ответить)
01.04 Челси - Кристалл пеллас
06.04 Челси - Сити
08.04 Борнмут - Челси
15.04 МЮ - Челси
22.04 Челси - Саут
29.04 Эве - Челси
не думаю, что на изи всех пройдут
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В общем как всегда На Классе Юляша пришел, порядок навел, обоссал ноулайферофф На изи ,ну что тут скажешь - Я Топарь ! ! !
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Бернли сыграли проще некуда... вынос мяча при любом раскладе. В принципе, что им ещё делать...
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Скорее бы матч с МЮ, опустить опущенца еще ниже
(ответить)
видно как мразотный футбол членси потихоньку проседает, и неудевительно что к концу сезона членси может разбазарить свой отрыв в 10 очков
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Объективно и адекватно Астер исключение их фанов пенсов, остальные опущенные петухи ( Имхо)
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пенцы топчики
Диего Диего Диего
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лол
акаца пенсы сегодня впервые за 4 года пропустили со штрафного
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ван гааловские вертикальные забросы в конце смотрелись убого, до косты мяч не доходил, а все подборы летели мимо второго темпа. опять обозначились проблемы с позиционным нападением, но что удивительно - Канте в атаке отдал 30 точных передач из 31, парень явно много работает над этим компонентом.
старикан бартон оч хорош.
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Ближайшие 5 матчей "Челси" в АПЛ:
против "Суонси" (дома)
против "Вест-Хэма" (в гостях)
против "Уотфорда" (дома)
против "Стоука" (в гостях)
против "Кристал Пэлас" (дома)
Нужно максимально набирать очки в этих матчах, и снимать вопрос о чемпионстве, до игр с МЮ и МС...
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Пушка страшная залетела, конечно. Но даже в таком матче короли наращивают свое преимущество, топчики
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