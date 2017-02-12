"Челси" потерял очки против "Бернли", но лишь упрочил свое лидерство

"Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче против "Бернли", но все равно увеличил свой отрыв над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге до 10 очков.

В старте у "бордовых" появились январские новички Эшли Вествуд и Робби Брэйди.



Тренер "синих" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Арсенала".



Гости могли открыть счет уже на шестой минуте, когда Диего Коста сделал отличную передачу вперед в штрафную площадь на подключение Эдена Азара, но тот пробил прямо в Тома Хитона.



Прошла еще минута, и "Челси" распечатал-таки ворота Хитона. Подопечные Конте организовали быструю контратаку, промчавшийся по правому флангу Виктор Мосес сделал передачу в центр на Педро, а тот подработал себе мяч и классно пробил в угол — 0:1.



В дальнейшем "синие" чувствовали себя довольно уверенно. "Бернли" мало владел мячом, а редкие вылазки к воротам Тибо Куртуа не несли в себе угрозы.



Тем не менее, на 24-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Это Брэйди великолепно исполнил штрафной удар, обведя выстроенную Куртуа стенку и поразив верхний угол ворот — 1:1.



В остатке тайма игра проходила в невысоком темпе, а единственный по-настоящему опасный момент в этот период создали "бордовые". На 36-й минуте Мэттью Лоутон пытался расстрелять Куртуа, но бельгийский голкипер сыграл выше всяких похвал.



Во втором тайме игра стала более закрытой и лишенной моментов. Лишь изредка возникали некоторые полумоменты. "Челси" по-прежнему уверенно держал мяч, однако "Бернли" умело сдерживал грозного соперника и не забывал огрызаться.



В концовке матча "Челси" увеличил давление, однако хозяева все равно не прижимались чересчур к своим воротам и смогли выстоять до финального свистка.



Игра "Челси" после пропущенного гола была неубедительной, однако ничего страшного для "синих" не произошло — они набрали очко на неприступном "Терф Мур" и продолжают уверенно лидировать в Премьер-Лиге.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче