Ибрагимович хочет выиграть три трофея в остатке сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что этот сезон его команда способна завершить с тремя трофеями, оставив большинство своих конкурентов с пустыми руками.

После победы 2:0 над "Уотфордом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо честно признался, что уже не надеется догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Однако "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, и Златан желает преуспеть на каждом из них.



"Нам просто нужно продолжать идти вперед. Мы хотим пройти весь путь в Лиге Европы, и скоро нас ждет домашний матч против "Сент-Этьена".



"Из пяти трофеев этого сезона мы уже выиграли один (Суперкубок Англии), а за четыре других продолжаем бороться".



"Думаю, из четырех команд, что впереди нас, только одна станет чемпионом. Остальные трофеев не получат. У нас уже есть один, и в финале Кубка Лиги мы постараемся выиграть второй. Также мы все еще участвуем в Лиге Европы и Кубке Англии, поэтому, если нам не удастся стать чемпионами в Премьер-Лиге, мы можем как минимум постараться выиграть два или три других трофея", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.