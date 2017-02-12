Ибрагимович хочет выиграть три трофея в остатке сезона
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что этот сезон его команда способна завершить с тремя трофеями, оставив большинство своих конкурентов с пустыми руками.
После победы 2:0 над "Уотфордом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо честно признался, что уже не надеется догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Однако "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, и Златан желает преуспеть на каждом из них.
"Нам просто нужно продолжать идти вперед. Мы хотим пройти весь путь в Лиге Европы, и скоро нас ждет домашний матч против "Сент-Этьена".
"Из пяти трофеев этого сезона мы уже выиграли один (Суперкубок Англии), а за четыре других продолжаем бороться".
"Думаю, из четырех команд, что впереди нас, только одна станет чемпионом. Остальные трофеев не получат. У нас уже есть один, и в финале Кубка Лиги мы постараемся выиграть второй. Также мы все еще участвуем в Лиге Европы и Кубке Англии, поэтому, если нам не удастся стать чемпионами в Премьер-Лиге, мы можем как минимум постараться выиграть два или три других трофея", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
12.02.2017 18:00
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Последние комментарии:
ТО закрылось уже
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Это как покерята в свое время.
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Они че с униженным поспорили кто тупее выдаст
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По нему дурка уже плачет давно. Пох, что все партнёры наверное хотят его быстрой смерти, главное, что он может ещё поиметь какой-то трофей.
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6 25 48
какие еще 4 команды впереди скума?? они же на своем месте))) с математикой у него проблемы)
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В итоге этот сезон станет самым неудачным в длинной карьере шведа.
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место не ниже 3 в чемпионате, и все остальные кубки. согласовано
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Ибра же не выигрывал ЕК (суперкубок УЕФА в расчет не берем), так с чего бы этой традиции меняться?
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"Остальные трофеев не получат"
а как же четвертое место Арсенала?
ну а по делу шансы есть но за всеми зайцами не угонишься, команда хоть и показывает игру и все становится лучше но стабильности еще не так много.
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Думаю, из четырех команд, что впереди нас, только одна станет чемпионом
Гений!
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