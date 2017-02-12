Ибрагимович хочет выиграть три трофея в остатке сезона

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что этот сезон его команда способна завершить с тремя трофеями, оставив большинство своих конкурентов с пустыми руками.

После победы 2:0 над "Уотфордом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо честно признался, что уже не надеется догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Однако "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, и Златан желает преуспеть на каждом из них.

"Нам просто нужно продолжать идти вперед. Мы хотим пройти весь путь в Лиге Европы, и скоро нас ждет домашний матч против "Сент-Этьена".

"Из пяти трофеев этого сезона мы уже выиграли один (Суперкубок Англии), а за четыре других продолжаем бороться".

"Думаю, из четырех команд, что впереди нас, только одна станет чемпионом. Остальные трофеев не получат. У нас уже есть один, и в финале Кубка Лиги мы постараемся выиграть второй. Также мы все еще участвуем в Лиге Европы и Кубке Англии, поэтому, если нам не удастся стать чемпионами в Премьер-Лиге, мы можем как минимум постараться выиграть два или три других трофея", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1350

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Последние комментарии:




  1. shakur 12.02.2017 18:52 # shakur
    ТО закрылось уже

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  2. fanstevengerrard 12.02.2017 18:50 # fanstevengerrard
    Это как покерята в свое время.

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  3. mazabyka 12.02.2017 18:40 # mazabyka
    Они че с униженным поспорили кто тупее выдаст

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  4. sausage 12.02.2017 18:29 # sausage
    По нему дурка уже плачет давно. Пох, что все партнёры наверное хотят его быстрой смерти, главное, что он может ещё поиметь какой-то трофей.

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  5. red-scauser 12.02.2017 18:25 # red-scauser
    6 25 48
    какие еще 4 команды впереди скума?? они же на своем месте))) с математикой у него проблемы)

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  6. vyrentz 12.02.2017 18:25 # vyrentz
    В итоге этот сезон станет самым неудачным в длинной карьере шведа.

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  7. mancunia-planet 12.02.2017 18:23 # mancunia-planet
    место не ниже 3 в чемпионате, и все остальные кубки. согласовано

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  8. vyrentz 12.02.2017 18:18 # vyrentz
    Ибра же не выигрывал ЕК (суперкубок УЕФА в расчет не берем), так с чего бы этой традиции меняться?

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  9. van-der-slav 12.02.2017 18:12 # van-der-slav
    "Остальные трофеев не получат"
    а как же четвертое место Арсенала?
    ну а по делу шансы есть но за всеми зайцами не угонишься, команда хоть и показывает игру и все становится лучше но стабильности еще не так много.

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  10. arsenal-fc-fan 12.02.2017 18:02 # arsenal-fc-fan
    Думаю, из четырех команд, что впереди нас, только одна станет чемпионом

    Гений!

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