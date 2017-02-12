Пети хочет, чтобы преемником Венгера стал Симеоне

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети заявил, что хотел бы видеть в качестве преемника Арсена Венгера главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

По информации The Independent, высшее руководство лондонского клуба, включая его непосредственного хозяина Стэна Кроенке, находятся в неведении относительно планов Венгера на будущее.



Контракт 67-летнего специалиста по-прежнему истекает в конце сезона, и это грозит "канонирам" перспективами искать нового рулевого грядущим летом. Если Венгер действительно уйдет, то Пети хотел бы видеть на его месте Симеоне.



"Если Арсен уйдет, я бы хотел видеть на его месте Симеоне из "Атлетико". Он обладает громадным опытом. Это удивительно, чего он добился за последние пять лет с "Атлетико", имея конкурентов в лице "Реала" и "Барселоны".



"Они по-прежнему конкурируют с ними каждый сезон в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, и это громадное достижение. Кроме того, у него есть дисциплина и видение того, как его игроки должны играть на поле — в высоком темпе и проявляя уважение".



"Это бы очень пригодилось "Арсеналу", но только если Арсен уйдет".



"Арсенал" потратил кучу денег на трансферном рынке в последние пару лет. Вот на чем стоит делать акцент. Насчет Арсена много спекуляций. Вопросы же стоит задавать насчет игроков в команде. Думаю, 30 процентов из них должны покинуть клуб", — сообщил Пети Soccer AM.