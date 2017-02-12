Джеррард: "Арсенал" и "Юнайтед" не попадут в топ-4"

Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что в этом сезоне "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" финишируют за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

В случае своей победы над "Бернли" в воскресенье "Челси" может свести на нет интригу в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Все пять преследователей "синих" будут вынуждены сосредоточиться на распределении трех оставшихся путевок в Лигу Чемпионов.

Джеррард считает, что в этой ожесточенной борьбе победителями выйдут "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

"Арсенал" останется за пределами топ-4. Также я думаю, "Юнайтед" слишком усложнил себе жизнь, чтобы попасть в четверку", — сообщил Джеррард BT Sport.

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас согласился со своим коллегой по телестудии.

"Я согласен со Стиви. Думаю, "Арсенал" и "Юнайтед" будут теми, кто не попадет в топ-4", — поведал Дженас.


Метки Арсенал, Джеррард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2157

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Последние комментарии:




  1. vertigo-92 12.02.2017 16:57 # vertigo-92
    Батя на изичах собирает скамцо и гг)

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  2. mudv 12.02.2017 16:48 # mudv
    жалкий Стивен...

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  3. eakz 12.02.2017 16:42 # eakz
    пускай лучше попадает Тоттенхэм и Ливерпуль, на фоне которых даже Лестер лучше?

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  4. samir 12.02.2017 16:35 # samir
    Бестрофейник скорее всего прав

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  5. jack-4poker 12.02.2017 16:35 # jack-4poker
    Гари Невилл хоть отличным игроком был и теперь прекрасный эксперт.
    Сколз легенда английского футбола - прекрасный эксперт.
    гомосек и по совместительству главная болонка апл и игрок был так себе и эксперт из него как их хохла человек.

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  6. van-der-slav 12.02.2017 16:33 # van-der-slav
    сохраню пожалуй в закладки эту новость. не понимаю кому вообще интересно мнение всяких "экспертов" как анри, джеррард, невилл и т.д. футболисты хорошие но вот в своих ожиданиях вечно тупят

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  7. moneymaker 12.02.2017 16:32 # moneymaker
    посмотрим

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  8. jack-4poker 12.02.2017 16:31 # jack-4poker
    вчера походу он уезжал по делам из портовой помойки? раз они выиграли.

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  9. white-power 12.02.2017 16:31 # white-power
    пердаки скумов подрываются один за другим,как снаряды под Илловайском в 2014 году, кеек

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  10. abracadabra55 12.02.2017 16:25 # abracadabra55
    нацеловался с камерами и попёрло бедного

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  11. samurai8888 12.02.2017 16:24 # samurai8888
    заскринил слова джурорда....цыплят по весне будем считать!

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  12. j-silver 12.02.2017 16:19 # j-silver
    не, думаю аснл и ливапул не попадут

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  13. vyrentz 12.02.2017 16:17 # vyrentz
    Все по делу сказал. Арсенал вообще сейчас не команда, травмы из дня сурка и разговоры о Санчесе и Озиле явно не помогают. А скум просто сборище футбольных карточек и тренером заблудившемся в своем былом величии + календарь скума.

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  14. alehandro009 12.02.2017 16:16 # alehandro009
    Арсенал точно надеюсь не попадет, хотя бы что бы не позорить Англию в ЛЧ, а юнайтед очень надеюсь, что в четверке будет! Думается в европе они не обосруться с таким составом и тренером! Всем добра

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  15. ugunner4 12.02.2017 16:14 # ugunner4
    он когда в студию для интервью заходил не пизданулся хоть?

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  16. mdfjvnlabngmlas 12.02.2017 16:14 # mdfjvnlabngmlas
    эту ветку нужно в закладки добавить и в конце сезона нассать на пса и его орду сосовзеров.

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  17. cfc-chelsea-cfc 12.02.2017 16:12 # cfc-chelsea-cfc
    Я об этом первый сказал пидpилa ты Джеррард!!!
    По крайнем мере про ЛФК!

    ВОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО!

    http://fapl.ru/posts/52768/?c=1#c6253990

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  18. white-power 12.02.2017 16:08 # white-power
    ахахпхапхпхпхпхпхпахахах


    окропил и подорвал гг со скумом

    Топарь Джи

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  19. fanat-united 12.02.2017 16:02 # fanat-united
    Ты главное xоди на все игры колбасы и тогда мы точно в топ-4 попадём

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  20. didier-11 12.02.2017 16:02 # didier-11
    Похуй. ттх снова опозорится в ЛЧ

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