Джеррард: "Арсенал" и "Юнайтед" не попадут в топ-4"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что в этом сезоне "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" финишируют за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
В случае своей победы над "Бернли" в воскресенье "Челси" может свести на нет интригу в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Все пять преследователей "синих" будут вынуждены сосредоточиться на распределении трех оставшихся путевок в Лигу Чемпионов.
Джеррард считает, что в этой ожесточенной борьбе победителями выйдут "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
"Арсенал" останется за пределами топ-4. Также я думаю, "Юнайтед" слишком усложнил себе жизнь, чтобы попасть в четверку", — сообщил Джеррард BT Sport.
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас согласился со своим коллегой по телестудии.
"Я согласен со Стиви. Думаю, "Арсенал" и "Юнайтед" будут теми, кто не попадет в топ-4", — поведал Дженас.
12.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
Батя на изичах собирает скамцо и гг)
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жалкий Стивен...
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пускай лучше попадает Тоттенхэм и Ливерпуль, на фоне которых даже Лестер лучше?
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Бестрофейник скорее всего прав
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Гари Невилл хоть отличным игроком был и теперь прекрасный эксперт.
Сколз легенда английского футбола - прекрасный эксперт.
гомосек и по совместительству главная болонка апл и игрок был так себе и эксперт из него как их хохла человек.
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сохраню пожалуй в закладки эту новость. не понимаю кому вообще интересно мнение всяких "экспертов" как анри, джеррард, невилл и т.д. футболисты хорошие но вот в своих ожиданиях вечно тупят
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посмотрим
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вчера походу он уезжал по делам из портовой помойки? раз они выиграли.
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пердаки скумов подрываются один за другим,как снаряды под Илловайском в 2014 году, кеек
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нацеловался с камерами и попёрло бедного
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заскринил слова джурорда....цыплят по весне будем считать!
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не, думаю аснл и ливапул не попадут
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Все по делу сказал. Арсенал вообще сейчас не команда, травмы из дня сурка и разговоры о Санчесе и Озиле явно не помогают. А скум просто сборище футбольных карточек и тренером заблудившемся в своем былом величии + календарь скума.
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Арсенал точно надеюсь не попадет, хотя бы что бы не позорить Англию в ЛЧ, а юнайтед очень надеюсь, что в четверке будет! Думается в европе они не обосруться с таким составом и тренером! Всем добра
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он когда в студию для интервью заходил не пизданулся хоть?
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эту ветку нужно в закладки добавить и в конце сезона нассать на пса и его орду сосовзеров.
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Я об этом первый сказал пидpилa ты Джеррард!!!
По крайнем мере про ЛФК!
ВОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО!
http://fapl.ru/posts/52768/?c=1#c6253990
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ахахпхапхпхпхпхпхпахахах
окропил и подорвал гг со скумом
Топарь Джи
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Ты главное xоди на все игры колбасы и тогда мы точно в топ-4 попадём
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Похуй. ттх снова опозорится в ЛЧ
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