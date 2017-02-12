Джеррард: "Арсенал" и "Юнайтед" не попадут в топ-4"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что в этом сезоне "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" финишируют за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

В случае своей победы над "Бернли" в воскресенье "Челси" может свести на нет интригу в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Все пять преследователей "синих" будут вынуждены сосредоточиться на распределении трех оставшихся путевок в Лигу Чемпионов.



Джеррард считает, что в этой ожесточенной борьбе победителями выйдут "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".



"Арсенал" останется за пределами топ-4. Также я думаю, "Юнайтед" слишком усложнил себе жизнь, чтобы попасть в четверку", — сообщил Джеррард BT Sport.



Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас согласился со своим коллегой по телестудии.



"Я согласен со Стиви. Думаю, "Арсенал" и "Юнайтед" будут теми, кто не попадет в топ-4", — поведал Дженас.