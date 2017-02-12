Аллегри исключил свое появление в "Арсенале"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил свое появление в "Арсенале", выразив надежду, что проведет еще 400 матчей во главе туринского клуба.
49-летний специалист называется одним из главных фаворитов на смену Арсену Венгеру, который, по слухам, задумался об уходе из клуба на фоне череды неудач и травли со стороны собственных болельщиков.
На прошлой неделе Аллегри подлил масла в огонь, намекнув, что может быть заинтересован в работе на "Эмирейтс". Спустя несколько дней Массимилиано резко поменял мнение - он хочет провести в "Ювентусе" еще 400 матчей.
"Мне хорошо в Турине, а мой контракт рассчитан еще на полтора года. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров с боссами клуба и обсудим мое будущее. Это нормальный процесс".
"Я никогда не думал о том, что приближаюсь к отметке в 100 матчей (на посту главного тренера "Ювентуса"). Меня не интересуют цифры, меня интересует только завоевание скудетто и борьба в Лиге Чемпионов".
"Если говорить о цифрах, то я надеюсь провести еще 300 или даже 400 матчей в "Ювентусе". Я всегда говорил, что в случае уходе "Ювентус" первым узнает о моем решении", - приводит слова Аллегри Goal.
12.02.2017 15:00
Просмотров: 796
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и слава богу.
(ответить)
Никогда не считал его топом. Он тот же Аллегри который работал в Милане.
(ответить)
ахахха поссали на пидоров)))
пускай днаря жардима берут азаазах
(ответить)
Тухель, жардим, симеоне
Ну и валера доступен
(ответить)
Арсен навечно в Арсе!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий