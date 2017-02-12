Аллегри исключил свое появление в "Арсенале"

Массимилиано Аллегри Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил свое появление в "Арсенале", выразив надежду, что проведет еще 400 матчей во главе туринского клуба.

49-летний специалист называется одним из главных фаворитов на смену Арсену Венгеру, который, по слухам, задумался об уходе из клуба на фоне череды неудач и травли со стороны собственных болельщиков.

На прошлой неделе Аллегри подлил масла в огонь, намекнув, что может быть заинтересован в работе на "Эмирейтс". Спустя несколько дней Массимилиано резко поменял мнение - он хочет провести в "Ювентусе" еще 400 матчей.

"Мне хорошо в Турине, а мой контракт рассчитан еще на полтора года. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров с боссами клуба и обсудим мое будущее. Это нормальный процесс".

"Я никогда не думал о том, что приближаюсь к отметке в 100 матчей (на посту главного тренера "Ювентуса"). Меня не интересуют цифры, меня интересует только завоевание скудетто и борьба в Лиге Чемпионов".

"Если говорить о цифрах, то я надеюсь провести еще 300 или даже 400 матчей в "Ювентусе". Я всегда говорил, что в случае уходе "Ювентус" первым узнает о моем решении", - приводит слова Аллегри Goal.



Метки Аллегри, Арсенал, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2017 15:00

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  1. grummer 12.02.2017 16:35 # grummer
    и слава богу.

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  2. boavista 12.02.2017 15:52 # boavista
    Никогда не считал его топом. Он тот же Аллегри который работал в Милане.

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  3. melwood-lfc 12.02.2017 15:29 # melwood-lfc
    ахахха поссали на пидоров)))
    пускай днаря жардима берут азаазах

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  4. j-silver 12.02.2017 15:15 # j-silver
    Тухель, жардим, симеоне
    Ну и валера доступен

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  5. chebrec 12.02.2017 15:01 # chebrec
    Арсен навечно в Арсе!

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