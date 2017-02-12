Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил свое появление в "Арсенале", выразив надежду, что проведет еще 400 матчей во главе туринского клуба.

49-летний специалист называется одним из главных фаворитов на смену Арсену Венгеру, который, по слухам, задумался об уходе из клуба на фоне череды неудач и травли со стороны собственных болельщиков.



На прошлой неделе Аллегри подлил масла в огонь, намекнув, что может быть заинтересован в работе на "Эмирейтс". Спустя несколько дней Массимилиано резко поменял мнение - он хочет провести в "Ювентусе" еще 400 матчей.



"Мне хорошо в Турине, а мой контракт рассчитан еще на полтора года. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров с боссами клуба и обсудим мое будущее. Это нормальный процесс".



"Я никогда не думал о том, что приближаюсь к отметке в 100 матчей (на посту главного тренера "Ювентуса"). Меня не интересуют цифры, меня интересует только завоевание скудетто и борьба в Лиге Чемпионов".



"Если говорить о цифрах, то я надеюсь провести еще 300 или даже 400 матчей в "Ювентусе". Я всегда говорил, что в случае уходе "Ювентус" первым узнает о моем решении", - приводит слова Аллегри Goal.