Конте: "Фабрегас гениален, как Пирло"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте сравнил полузащитника Сеска Фабрегаса с легендарным опорником сборной Италии Андреа Пирло.
На протяжении нескольких лет Конте работал бок о бок с Пирло, пригласив его в "Ювентус" в 2012 году. По мнению Антонио, Фабрегас похож на маэстро по своим игровым характеристикам и даже заслуживает статус гения.
"Сеск остается игровом топ-уровня, я бы назвал его гением. В аналогичном ключе я рассуждал в свое время об Андреа Пирло. Это футбольные гении, поверьте мне".
"Сеск не может пробегать стометровку за 10 секунд, но я могу позволить ему это - он гениально обращается с мячом. Его сила в скорости мысли. Ему нужно лишь прибавить в некоторых тактических аспектах, например, в выборе позиции. Над этим мы и работаем", - сообщил Конте Goal.
12.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
Фабрегас гениален как Пирло (нет)
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И как только они идут на первом месте с этим шизанутым тренером пиздаболом?
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Контекс)0)) гандон
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ахахаххахааха
лавочника барсы сравнил с Пирло...
6ля ну вот реально, без троллинга, Фабрегас хороший игрок, пожалуй уровнем почти ТОП игрока на данный момент(в арсенале он был ТОП)
Но говорить о том что он так же гениален как Пирло...
Контекс вообще умом тронулся? или Промежуточный успех вскружил ему голову? или он так испанца мотивирует?
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чоб не лизануть лавочнику с самой высокой зарой в клубе,кек
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