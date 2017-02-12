Конте: "Фабрегас гениален, как Пирло"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сравнил полузащитника Сеска Фабрегаса с легендарным опорником сборной Италии Андреа Пирло.

На протяжении нескольких лет Конте работал бок о бок с Пирло, пригласив его в "Ювентус" в 2012 году. По мнению Антонио, Фабрегас похож на маэстро по своим игровым характеристикам и даже заслуживает статус гения.



"Сеск остается игровом топ-уровня, я бы назвал его гением. В аналогичном ключе я рассуждал в свое время об Андреа Пирло. Это футбольные гении, поверьте мне".



"Сеск не может пробегать стометровку за 10 секунд, но я могу позволить ему это - он гениально обращается с мячом. Его сила в скорости мысли. Ему нужно лишь прибавить в некоторых тактических аспектах, например, в выборе позиции. Над этим мы и работаем", - сообщил Конте Goal.