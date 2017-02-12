Конте: "Фабрегас гениален, как Пирло"

Сеск Фабрегас Главный тренер "Челси" Антонио Конте сравнил полузащитника Сеска Фабрегаса с легендарным опорником сборной Италии Андреа Пирло.

На протяжении нескольких лет Конте работал бок о бок с Пирло, пригласив его в "Ювентус" в 2012 году. По мнению Антонио, Фабрегас похож на маэстро по своим игровым характеристикам и даже заслуживает статус гения.

"Сеск остается игровом топ-уровня, я бы назвал его гением. В аналогичном ключе я рассуждал в свое время об Андреа Пирло. Это футбольные гении, поверьте мне".

"Сеск не может пробегать стометровку за 10 секунд, но я могу позволить ему это - он гениально обращается с мячом. Его сила в скорости мысли. Ему нужно лишь прибавить в некоторых тактических аспектах, например, в выборе позиции. Над этим мы и работаем", - сообщил Конте Goal.



Метки Конте, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2017 14:00

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  1. cold-siemens 12.02.2017 14:12 # cold-siemens
    Фабрегас гениален как Пирло (нет)

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  2. vyrentz 12.02.2017 14:09 # vyrentz
    И как только они идут на первом месте с этим шизанутым тренером пиздаболом?

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  3. eakz 12.02.2017 14:06 # eakz
    Контекс)0)) гандон

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  4. andros13 12.02.2017 14:03 # andros13
    ахахаххахааха
    лавочника барсы сравнил с Пирло...

    6ля ну вот реально, без троллинга, Фабрегас хороший игрок, пожалуй уровнем почти ТОП игрока на данный момент(в арсенале он был ТОП)
    Но говорить о том что он так же гениален как Пирло...

    Контекс вообще умом тронулся? или Промежуточный успех вскружил ему голову? или он так испанца мотивирует?

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  5. rap-woiska 12.02.2017 14:01 # rap-woiska
    чоб не лизануть лавочнику с самой высокой зарой в клубе,кек

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