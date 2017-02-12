Моуриньо рад, что Мартиаль оценил его "подарок"

Антони Мартиаль Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что нападающий Антони Мартиаль воспользовался его подарком и отплатил за доверие.

По ходу сезона француз не раз жаловался на отсутствие игровой практики и даже намекал на возможный уход с "Олд Траффорд". В ответ Моуриньо просил взять пример с партнера Антони по клубу - Генриха Мхитаряна.

Шанс проявить себя Мартиалю, наконец, представился в субботнем матче Премьер-Лиги против "Уотфорда". Нападающий не сплоховал, записав на свой счет гол и результативную передачу. Моуриньо рад, что Антони воспользовался его подарком.

"Я был доволен тем, как Антони тренировался и работал на протяжении последних двух недель. Он вкладывает все свои силы в рабочий процесс и старается показать решительность на футбольном поле".

"Вот почему я сделал ему подарок, выпустив на поле с первых минут. Обычно я не меняю победный состав, особенно после таких матчей, как мы провели против "Лестера". Но я почувствовал, что Маркусу (Рэшфорду) нужна передышка, а Антони, наоборот, немного поник и ему требовался подарок. Он воспользовался им наилучшим образом", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 12.02.2017 13:15 # stepan-jam-boss
    Моур такой довнич. Можно подумать в команде есть игрок лучше Марса на той позиции

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  2. stepalex 12.02.2017 13:03 # stepalex
    Вью Моуриньо пропитаны самовлюбленностью. когда читаю, всегда опасаюсь, что блевану.

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