Моуриньо рад, что Мартиаль оценил его "подарок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что нападающий Антони Мартиаль воспользовался его подарком и отплатил за доверие.

По ходу сезона француз не раз жаловался на отсутствие игровой практики и даже намекал на возможный уход с "Олд Траффорд". В ответ Моуриньо просил взять пример с партнера Антони по клубу - Генриха Мхитаряна.



Шанс проявить себя Мартиалю, наконец, представился в субботнем матче Премьер-Лиги против "Уотфорда". Нападающий не сплоховал, записав на свой счет гол и результативную передачу. Моуриньо рад, что Антони воспользовался его подарком.



"Я был доволен тем, как Антони тренировался и работал на протяжении последних двух недель. Он вкладывает все свои силы в рабочий процесс и старается показать решительность на футбольном поле".



"Вот почему я сделал ему подарок, выпустив на поле с первых минут. Обычно я не меняю победный состав, особенно после таких матчей, как мы провели против "Лестера". Но я почувствовал, что Маркусу (Рэшфорду) нужна передышка, а Антони, наоборот, немного поник и ему требовался подарок. Он воспользовался им наилучшим образом", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.