Конте стыдно за свое страстное поведение

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что ему бывает стыдно от своего поведения на бровке.

На прошлой неделе Конте еще больше расположил к себе поклонников "синих", бросившись в толпу "Стэмфорд Бридж" после третьего гола в ворота "Арсенала". По словам Антонио, ему не нравится такое поведение, а иногда бывает даже стыдно.

"Я не могу наблюдать за собой со стороны, но иногда мне действительно стыдно за такую страсть. Если помните, это происходило не только в "Челси", но и в сборной Италии на Евро. Я всегда живу игрой и отношусь к футболу с большим энтузиазмом".

"Иногда мне тяжело контролировать эмоции: если вы видите, что я спокоен и сижу на одном месте, значит, со мной что-то нет. Если такое произойдет, в первую очередь должен быть обеспокоен клуб - это говорит о том, моя страсть прошла".

"Моя дочь смотрит со мной каждый матч, но находится на расстоянии пяти метров. Ей важно видеть мою волю к победе. Я хочу, чтобы чтобы она передалась ей", - приводит слова Конте Daily Mirror.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. last-chapter 12.02.2017 14:06 # last-chapter
    "... значит, со мной что-то нет"

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  2. j-silver 12.02.2017 13:42 # j-silver
    Конте топ. Все норм, не надо держать в себе эмоции иначе можно превратиться в венгера

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  3. moskofidi 12.02.2017 13:38 # moskofidi
    Контэ красавчик! И похуй на его поведение вообще !

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  4. chelsea-69 12.02.2017 12:45 # chelsea-69
    Что не позволено Юпитеру, то пoxyю Императору

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  5. nuka2012 12.02.2017 12:44 # nuka2012
    Делай что хочешь Конте бегай,прыгай,танцуй главное всем болельщикам нравится.

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  6. gio 12.02.2017 12:27 # gio
    Братан тебе не должно быть стыдно если фанаты балдеют с этого

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  7. ssa 12.02.2017 12:20 # ssa
    главное что болельщикам эта страсть нравится. Клопп и Конте самые эмоциональные тренеры АПЛ.
    порой перегибают с прессингом судей и других тренеришек, но ТОПам дозволены сие действия)

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  8. gay-fan-gunner 12.02.2017 12:17 # gay-fan-gunner
    хороший тренер, а вот клуб дерьмовый

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  9. doooooooo 12.02.2017 12:04 # doooooooo
    Ссыт на всех с 12 очковым отрывом, что еще сказать тут?

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