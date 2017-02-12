Конте стыдно за свое страстное поведение
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что ему бывает стыдно от своего поведения на бровке.
На прошлой неделе Конте еще больше расположил к себе поклонников "синих", бросившись в толпу "Стэмфорд Бридж" после третьего гола в ворота "Арсенала". По словам Антонио, ему не нравится такое поведение, а иногда бывает даже стыдно.
"Я не могу наблюдать за собой со стороны, но иногда мне действительно стыдно за такую страсть. Если помните, это происходило не только в "Челси", но и в сборной Италии на Евро. Я всегда живу игрой и отношусь к футболу с большим энтузиазмом".
"Иногда мне тяжело контролировать эмоции: если вы видите, что я спокоен и сижу на одном месте, значит, со мной что-то нет. Если такое произойдет, в первую очередь должен быть обеспокоен клуб - это говорит о том, моя страсть прошла".
"Моя дочь смотрит со мной каждый матч, но находится на расстоянии пяти метров. Ей важно видеть мою волю к победе. Я хочу, чтобы чтобы она передалась ей", - приводит слова Конте Daily Mirror.
12.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
"... значит, со мной что-то нет"
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Конте топ. Все норм, не надо держать в себе эмоции иначе можно превратиться в венгера
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Контэ красавчик! И похуй на его поведение вообще !
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Что не позволено Юпитеру, то пoxyю Императору
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Делай что хочешь Конте бегай,прыгай,танцуй главное всем болельщикам нравится.
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Братан тебе не должно быть стыдно если фанаты балдеют с этого
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главное что болельщикам эта страсть нравится. Клопп и Конте самые эмоциональные тренеры АПЛ.
порой перегибают с прессингом судей и других тренеришек, но ТОПам дозволены сие действия)
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хороший тренер, а вот клуб дерьмовый
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Ссыт на всех с 12 очковым отрывом, что еще сказать тут?
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