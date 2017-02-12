Конте стыдно за свое страстное поведение

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что ему бывает стыдно от своего поведения на бровке.

На прошлой неделе Конте еще больше расположил к себе поклонников "синих", бросившись в толпу "Стэмфорд Бридж" после третьего гола в ворота "Арсенала". По словам Антонио, ему не нравится такое поведение, а иногда бывает даже стыдно.



"Я не могу наблюдать за собой со стороны, но иногда мне действительно стыдно за такую страсть. Если помните, это происходило не только в "Челси", но и в сборной Италии на Евро. Я всегда живу игрой и отношусь к футболу с большим энтузиазмом".



"Иногда мне тяжело контролировать эмоции: если вы видите, что я спокоен и сижу на одном месте, значит, со мной что-то нет. Если такое произойдет, в первую очередь должен быть обеспокоен клуб - это говорит о том, моя страсть прошла".



"Моя дочь смотрит со мной каждый матч, но находится на расстоянии пяти метров. Ей важно видеть мою волю к победе. Я хочу, чтобы чтобы она передалась ей", - приводит слова Конте Daily Mirror.