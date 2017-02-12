"Манчестер Сити" хочет купить Деле Алли
"Манчестер Сити" может попытаться установить новый мировой рекорд по сумме трансфера, попытавшись купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли грядущим летом.
В свои 20 лет Алли является уже состоявшейся звездой, стабильно демонстрируя уровень, о котором его сверстники могут только мечтать. Забив пять голов в январе, Деле получил награду Игрока Месяца в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, своей игрой Алли привлекает серьезные интерес клубов, чьи финансовые возможности гораздо шире, чем у "Тоттенхэма".
По информации издания, претендентом номер один на игрока сборной Англии является "Сити". Желание "горожан" заполучить Алли настолько велико, что в качестве компенсации они готовы предложить более 89 миллионов фунтов, за которым прошлым летом "Манчестер Юнайтед" приобрел Поля Погба у "Ювентуса".
В борьбе за Деле "Сити" может столкнуться с конкуренцией "Реала" и ПСЖ, которые, как и "Сити", не испытывают никаких стеснений в деньгах.
12.02.2017 11:00
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распиаренная xуета
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дерзкая молодая обезьяна, игрок хороший но ему стоит поработать над своим поведением
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было бы неплохо.
--------------- ДЖезус-------------
Сане--Алли---Де Брюйне-Стерлинг
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