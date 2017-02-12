"Манчестер Сити" хочет купить Деле Алли

Деле Алли "Манчестер Сити" может попытаться установить новый мировой рекорд по сумме трансфера, попытавшись купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли грядущим летом.

В свои 20 лет Алли является уже состоявшейся звездой, стабильно демонстрируя уровень, о котором его сверстники могут только мечтать. Забив пять голов в январе, Деле получил награду Игрока Месяца в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, своей игрой Алли привлекает серьезные интерес клубов, чьи финансовые возможности гораздо шире, чем у "Тоттенхэма".

По информации издания, претендентом номер один на игрока сборной Англии является "Сити". Желание "горожан" заполучить Алли настолько велико, что в качестве компенсации они готовы предложить более 89 миллионов фунтов, за которым прошлым летом "Манчестер Юнайтед" приобрел Поля Погба у "Ювентуса".

В борьбе за Деле "Сити" может столкнуться с конкуренцией "Реала" и ПСЖ, которые, как и "Сити", не испытывают никаких стеснений в деньгах.


Метки Алли, Манчестер Сити, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 11:00

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  1. alexminck 12.02.2017 11:19 # alexminck
    распиаренная xуета

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  2. ssa 12.02.2017 11:07 # ssa
    дерзкая молодая обезьяна, игрок хороший но ему стоит поработать над своим поведением

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  3. pistolero-lfc 12.02.2017 11:03 # pistolero-lfc
    было бы неплохо.

    --------------- ДЖезус-------------
    Сане--Алли---Де Брюйне-Стерлинг

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