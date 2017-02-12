Венгер "не делал никаких намеков" относительно своего будущего

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отверг предположения о том, что он уже принял решение о своем будущем и собирается уйти из клуба в конце сезона.

На этой неделе бывший нападающий "канониров" Ян Райт заявил, что в личном разговоре Венгер намекнул ему на свой уход из клуба по окончании этого сезона.



Однако после победы 2:0 над "Халлом" Арсен дал ясно понять, что никаких намеков он не делал, а слова Райта были неправильно истолкованы.



"Это правда, мы виделись с ним в четверг. Я мог быть уставшим, потому что день для меня начинается рано утром и заканчивается поздно вечером. Да, я мог устать, но я не делал никаких намеков относительно своего будущего".



"У нас был небольшой ужин, но там присутствовали не только мы двое. Там было около четырех-пяти людей. Я очень ценю, что вы желаете мне отдохнуть, но я не готов к этому", — цитирует Венгера Evening Standard.