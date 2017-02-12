25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 12 февраля двумя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция



Субботняя осечка "Тоттенхэма" дарит "Челси" возможность нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до двузначного и практически закрыть вопрос о титуле. Однако сделать это будет не так просто, ведь "синих" ждет выезд к "Бернли", который является третьей лучшей командой этого сезона Премьер-Лиги по результатам дома. В пяти последних встречах соперников рамках чемпионата "синие" набрали 13 очков из 15 возможных.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик, удаленный против "Уотфорда". Кроме того, травмированы его конкуренты по позиции Стивен Дефур и Дин Марни.



"Челси", вероятно, будет лишен своего капитана Джона Терри, которому потребовалось наложить швы после травмы ноги. Давид Луис продолжает играть, несмотря на проблемы с коленом.



СУОНСИ — ЛЕСТЕР 19:00



Едва став Тренером Месяца в Премьер-Лиге, теперь Пол Клемент готовит свой "Суонси" к испытанию действующим чемпионом, который имеет ровно столько же очков, как и сами "лебеди". По этой причине матч на "Либерти" чрезвычайно важен для обоих коллективов, мечтающих отдалиться от борьбы за выживание. "Лестер" может похвастать тем, что выиграл все четыре предыдущих встречи с "Суонси" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 11:1.



К дебюту за "Суонси" готов вернувшийся с Кубка Африки Джордан Айю. Ки Сун Юн и Джефферсон Монтеро травмированы.



Нападающий "Лестера" Ислам Слимани еще не набрал достаточную форму для выхода в старте. Совершенно точно не сыграет Леонардо Ульоа, которого беспокоит бедро.