25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Эден Азар против Бернли В воскресенье 12 февраля двумя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция

Субботняя осечка "Тоттенхэма" дарит "Челси" возможность нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до двузначного и практически закрыть вопрос о титуле. Однако сделать это будет не так просто, ведь "синих" ждет выезд к "Бернли", который является третьей лучшей командой этого сезона Премьер-Лиги по результатам дома. В пяти последних встречах соперников рамках чемпионата "синие" набрали 13 очков из 15 возможных.

К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик, удаленный против "Уотфорда". Кроме того, травмированы его конкуренты по позиции Стивен Дефур и Дин Марни.

"Челси", вероятно, будет лишен своего капитана Джона Терри, которому потребовалось наложить швы после травмы ноги. Давид Луис продолжает играть, несмотря на проблемы с коленом.

СУОНСИ — ЛЕСТЕР 19:00

Едва став Тренером Месяца в Премьер-Лиге, теперь Пол Клемент готовит свой "Суонси" к испытанию действующим чемпионом, который имеет ровно столько же очков, как и сами "лебеди". По этой причине матч на "Либерти" чрезвычайно важен для обоих коллективов, мечтающих отдалиться от борьбы за выживание. "Лестер" может похвастать тем, что выиграл все четыре предыдущих встречи с "Суонси" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 11:1.

К дебюту за "Суонси" готов вернувшийся с Кубка Африки Джордан Айю. Ки Сун Юн и Джефферсон Монтеро травмированы.

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани еще не набрал достаточную форму для выхода в старте. Совершенно точно не сыграет Леонардо Ульоа, которого беспокоит бедро.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2193

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Последние комментарии:




  1. mazabyka 12.02.2017 11:34 # mazabyka
    https://pbs.twimg.com/media/C4agViVWIAIXMSD.jpg:large

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  2. vasya-mu 12.02.2017 11:32 # vasya-mu
    Будун, ну чо там со ставками то?

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  3. maxvel 12.02.2017 11:26 # maxvel
    Челсе говнецо, гпенсы глиномесы

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  4. don-antonio 12.02.2017 11:22 # don-antonio
    Краткий курс истории России:
    Пришли монголы, захватили Москву.

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  5. j-silver 12.02.2017 11:19 # j-silver
    Краткий курс истории украины
    Пришли русские (новгородцы), захватили киев
    Пришли татары, захватили киев, выгнали русских
    Пришли поляки, захватили киев, выгнали татар
    Пришли русские (московиты), захватили киев, выгнали поляков
    Пришли немцы, захватили киев, выгнали руссих
    Пришли русские (советские), захватили киев, выгнали немцев

    И только хохлы все это время стояли вдоль дороги в своих обoсранных шароварах и каждый раз кланялись новому хозяину

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  6. sir-haik 12.02.2017 11:06 # sir-haik
    ну тут 2 победы на классе от хозяев, не на что смотреть

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  7. mufc1994 12.02.2017 10:55 # mufc1994
    Если бы количество титулов чемпа Англии сравнивались с сантиметрами пиписек, то у МЮ и ливера были бы большие и почетные, у арса среднестатистический, а у челси и сити... Сочувствую им

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  8. alexminck 12.02.2017 10:50 # alexminck
    Саутгемптон подарил Ливеру 3 топарей. Клайн (норм прокатили скам с ним), Лаллана и Мане (норм прокатили скам с ним). Вот это я понимаю скауты, прям как мои в карьере фифа 08

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  9. arsenalekc 12.02.2017 10:44 # arsenalekc
    А с кем якобы короли АПЛ играют песередь следующей недели? С Баваркой? С ПСЖ может быть? Или они будут со слезами на глазах наблюдать матчи по телеку?
    Позорники! Арс никогда так низко не опускался в таблице чемпионатов АПЛ.
    Это сейчас пенсионеров повылазило из под шконок - мы мол лидеры)) А где вы были в прошлом сезоне, упыри?

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  10. mancunia-planet 12.02.2017 10:43 # mancunia-planet
    Бёрнли забьёт разочек надеюсь

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  11. pistolero-lfc 12.02.2017 10:42 # pistolero-lfc
    Маноло Гиабаддини. Летом в ЛФК за 35 млн фунтов. Инфа 142%

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  12. arsenalekc 12.02.2017 10:41 # arsenalekc
    «Манчестер Юнайтед» смог первым достичь отметки 2000 очков в английской Премьер-лиге, которая была основана в 1992 году.
    Это произошло после того, как подопечные Жозе Моуринью на своём поле переиграли «Уотфорд» со счётом 2:0 в рамках 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

    В первой пятёрке также находятся следующие команды: «Арсенал» — 1797 очков, «Челси» — 1755, «Ливерпуль» — 1647, «Тоттенхэм» — 1411.
    Странно, что тут куры выше чем МС

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  13. mototroller 12.02.2017 10:24 # mototroller
    Челси короли АПЛ. Так сверху подкинули проигрыши колбасе, Гг и петухам на драку собаку для интрижки и стебаемся теперь

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  14. ea7 12.02.2017 10:19 # ea7
    12.02.2017 09:17 #
    axilles-1992

    Если сегодня выигрывает Челси и не выигрывает Лестер, то Лестер автоматически теряет статус чемпиона ибо маетематических шансов догнать Челси он уже иметь не будет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53110/?c=1#c6273385
    Я у мамы математик

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  15. ea7 12.02.2017 10:13 # ea7
    Мане лучше любого игрока в Челси, будь то Азар или Коста. Наивно это отрицать.

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  16. alexminck 12.02.2017 10:12 # alexminck
    блеааа новые серии Форс мажоров вышли оказывается
    збс, можно пару часиков подрочить

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  17. skychnie-oboi 12.02.2017 09:59 # skychnie-oboi
    Надо чтоб Челси проиграл - тогда ЛФК, который уже сделал работу над ошибками и осознал суть игры и все ее процессы - вклинится в чемпионскую гонку и в последних турах, на последнем повороте зарашит ЧАШКУ.

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  18. yamateh 12.02.2017 09:56 # yamateh
    Вперед чемпионы!

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  19. alexminck 12.02.2017 09:48 # alexminck
    Лукас Плева > Канте

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  20. kingoflondon 12.02.2017 09:42 # kingoflondon
    Элелла топ.

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