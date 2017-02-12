25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 12 февраля двумя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция
Субботняя осечка "Тоттенхэма" дарит "Челси" возможность нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до двузначного и практически закрыть вопрос о титуле. Однако сделать это будет не так просто, ведь "синих" ждет выезд к "Бернли", который является третьей лучшей командой этого сезона Премьер-Лиги по результатам дома. В пяти последних встречах соперников рамках чемпионата "синие" набрали 13 очков из 15 возможных.
К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик, удаленный против "Уотфорда". Кроме того, травмированы его конкуренты по позиции Стивен Дефур и Дин Марни.
"Челси", вероятно, будет лишен своего капитана Джона Терри, которому потребовалось наложить швы после травмы ноги. Давид Луис продолжает играть, несмотря на проблемы с коленом.
СУОНСИ — ЛЕСТЕР 19:00
Едва став Тренером Месяца в Премьер-Лиге, теперь Пол Клемент готовит свой "Суонси" к испытанию действующим чемпионом, который имеет ровно столько же очков, как и сами "лебеди". По этой причине матч на "Либерти" чрезвычайно важен для обоих коллективов, мечтающих отдалиться от борьбы за выживание. "Лестер" может похвастать тем, что выиграл все четыре предыдущих встречи с "Суонси" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 11:1.
К дебюту за "Суонси" готов вернувшийся с Кубка Африки Джордан Айю. Ки Сун Юн и Джефферсон Монтеро травмированы.
Нападающий "Лестера" Ислам Слимани еще не набрал достаточную форму для выхода в старте. Совершенно точно не сыграет Леонардо Ульоа, которого беспокоит бедро.
12.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
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Будун, ну чо там со ставками то?
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Челсе говнецо, гпенсы глиномесы
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Краткий курс истории России:
Пришли монголы, захватили Москву.
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Краткий курс истории украины
Пришли русские (новгородцы), захватили киев
Пришли татары, захватили киев, выгнали русских
Пришли поляки, захватили киев, выгнали татар
Пришли русские (московиты), захватили киев, выгнали поляков
Пришли немцы, захватили киев, выгнали руссих
Пришли русские (советские), захватили киев, выгнали немцев
И только хохлы все это время стояли вдоль дороги в своих обoсранных шароварах и каждый раз кланялись новому хозяину
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ну тут 2 победы на классе от хозяев, не на что смотреть
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Если бы количество титулов чемпа Англии сравнивались с сантиметрами пиписек, то у МЮ и ливера были бы большие и почетные, у арса среднестатистический, а у челси и сити... Сочувствую им
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Саутгемптон подарил Ливеру 3 топарей. Клайн (норм прокатили скам с ним), Лаллана и Мане (норм прокатили скам с ним). Вот это я понимаю скауты, прям как мои в карьере фифа 08
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А с кем якобы короли АПЛ играют песередь следующей недели? С Баваркой? С ПСЖ может быть? Или они будут со слезами на глазах наблюдать матчи по телеку?
Позорники! Арс никогда так низко не опускался в таблице чемпионатов АПЛ.
Это сейчас пенсионеров повылазило из под шконок - мы мол лидеры)) А где вы были в прошлом сезоне, упыри?
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Бёрнли забьёт разочек надеюсь
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Маноло Гиабаддини. Летом в ЛФК за 35 млн фунтов. Инфа 142%
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«Манчестер Юнайтед» смог первым достичь отметки 2000 очков в английской Премьер-лиге, которая была основана в 1992 году.
Это произошло после того, как подопечные Жозе Моуринью на своём поле переиграли «Уотфорд» со счётом 2:0 в рамках 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
В первой пятёрке также находятся следующие команды: «Арсенал» — 1797 очков, «Челси» — 1755, «Ливерпуль» — 1647, «Тоттенхэм» — 1411.
Странно, что тут куры выше чем МС
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Челси короли АПЛ. Так сверху подкинули проигрыши колбасе, Гг и петухам на драку собаку для интрижки и стебаемся теперь
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12.02.2017 09:17 #
axilles-1992
Если сегодня выигрывает Челси и не выигрывает Лестер, то Лестер автоматически теряет статус чемпиона ибо маетематических шансов догнать Челси он уже иметь не будет.
Источник: http://fapl.ru/posts/53110/?c=1#c6273385
Я у мамы математик
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Мане лучше любого игрока в Челси, будь то Азар или Коста. Наивно это отрицать.
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блеааа новые серии Форс мажоров вышли оказывается
збс, можно пару часиков подрочить
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Надо чтоб Челси проиграл - тогда ЛФК, который уже сделал работу над ошибками и осознал суть игры и все ее процессы - вклинится в чемпионскую гонку и в последних турах, на последнем повороте зарашит ЧАШКУ.
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Вперед чемпионы!
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Лукас Плева > Канте
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Элелла топ.
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