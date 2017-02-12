Почеттино признал, что "Тоттенхэм" выбыл из борьбы за титул

После поражения 2:0 на "Энфилде" тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его команда пока не готова сражаться за чемпионство в Премьер-Лиге и в остатке сезона должна сосредоточиться на удержании своей текущей позиции.

До старта 25-го тура "шпоры" выглядели единственным реальным конкурентом лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", ведь только их отставание от вершины не было двузначным.



Однако в субботу "Тоттенхэму" не удалось подтвердить свои амбиции, и Почеттино был вынужден признать, что "Челси" уже не догнать.



"Ливерпуль" был лучше нас, они полностью заслужили победу. Мы очень хаотично начали матч. Сложно найти этому объяснение. Я очень расстроен нашей игрой в первом тайме. Во втором тайме мы вышли на свой уровень, но было уже слишком поздно".



"Вся команда была плоха. Дело в балансе, и сегодня у нас были с этим проблемы. Такова правда. Мы в положении, когда все в наших руках. Но тебе будет сложно претендовать на победу в Премьер-Лиге, если ты будешь показывать, что не справляешься с давлением, которое связано с борьбой за титул".



"В первые 45 минут вы видели команду, которая не готова к борьбе за чемпионство в Премьер-Лиги. Мы должны играть лучше. В остатке сезона мы будем сражаться за место в первой шестерке, но поспорить за титул будет уже сложно", — цитирует Почеттино Sky Sports.