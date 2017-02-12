Клопп призвал "не сходить с ума" после победы над "Тоттенхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал "не сходить с ума" после яркой победы над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.

До этой субботы "красные" демонстрировали неубедительный футбол в 2017 году, однако в домашнем противостоянии со "шпорами" подопечным Клоппа удалось вернуться к своим лучшим образцам и одержать победу в доминирующем стиле.



Тем не менее, Клопп чувствует, что шанс догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" уже упущен. Юрген более не заинтересован в обсуждении шансов "Ливерпуля" на титул.



"Сегодня вечером мы, наконец, начали 2017 год, однако мы не должны тотчас сходить с ума. А как вы думали, что сейчас я скажу о нашем намерении догнать "Челси"? Было бы это безумно? Амбициозно? Вы можете верить в это, но лично меня это не сильно интересует".



"В данный момент не похоже, что у "Челси" могут возникнуть какие-либо проблемы, но если они возникнут, кому-нибудь, возможно, удастся их догнать. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы выиграть как можно больше матчей", — цитирует Клоппа The Guardian.