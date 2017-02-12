"Реал" уверен в приобретении Куртуа или Де Хеа

Тибо Куртуа Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что "Реал" уверен в приобретении Тибо Куртуа из "Челси" или Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

В данный момент последний рубеж Королевского клуба защищает Кейлор Навас, однако в прессе не утихают слухи о намерении "Реала" приобрести не просто классного голкипера, а голкипера со звездным статусом. Поэтому Балаг ожидает, что испанский гранд устроит рейд на Премьер-Лигу грядущим летом.

"Насколько я понимаю, Уго Льорис не находится на радаре у "Реала" — для меня очевидно, что он останется в "Тоттенхэме". Тибо Куртуа является более доступным вариантом, чем Давид Де Хеа, который остается их целью номер один. Куртуа второй в их списке желаний, и в "Реале" уверены, что смогут заполучить либо Куртуа, либо Де Хеа", — сообщил Балаг во время сессии вопросов и ответов.


Метки Де Хеа, Куртуа, Манчестер Юнайтед, Реал, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 06:00

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  1. an021chelsea 12.02.2017 08:22 # an021chelsea
    С какого это места он звезденее

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  2. chelsea88 12.02.2017 07:03 # chelsea88
    Акинфейлова пусть купят. Кони вон его звездой считают

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  3. stepan-jam-boss 12.02.2017 06:05 # stepan-jam-boss
    Ясное дело что Де Хеа более звёздный вратарь но все же Куртуа туда перейдёт. Хотя не вижу смысла. Навас лучше вратарь

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