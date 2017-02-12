"Реал" уверен в приобретении Куртуа или Де Хеа
Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что "Реал" уверен в приобретении Тибо Куртуа из "Челси" или Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.
В данный момент последний рубеж Королевского клуба защищает Кейлор Навас, однако в прессе не утихают слухи о намерении "Реала" приобрести не просто классного голкипера, а голкипера со звездным статусом. Поэтому Балаг ожидает, что испанский гранд устроит рейд на Премьер-Лигу грядущим летом.
"Насколько я понимаю, Уго Льорис не находится на радаре у "Реала" — для меня очевидно, что он останется в "Тоттенхэме". Тибо Куртуа является более доступным вариантом, чем Давид Де Хеа, который остается их целью номер один. Куртуа второй в их списке желаний, и в "Реале" уверены, что смогут заполучить либо Куртуа, либо Де Хеа", — сообщил Балаг во время сессии вопросов и ответов.
12.02.2017 06:00
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Последние комментарии:
С какого это места он звезденее
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Акинфейлова пусть купят. Кони вон его звездой считают
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Ясное дело что Де Хеа более звёздный вратарь но все же Куртуа туда перейдёт. Хотя не вижу смысла. Навас лучше вратарь
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