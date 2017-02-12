"Реал" уверен в приобретении Куртуа или Де Хеа

Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что "Реал" уверен в приобретении Тибо Куртуа из "Челси" или Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

В данный момент последний рубеж Королевского клуба защищает Кейлор Навас, однако в прессе не утихают слухи о намерении "Реала" приобрести не просто классного голкипера, а голкипера со звездным статусом. Поэтому Балаг ожидает, что испанский гранд устроит рейд на Премьер-Лигу грядущим летом.



"Насколько я понимаю, Уго Льорис не находится на радаре у "Реала" — для меня очевидно, что он останется в "Тоттенхэме". Тибо Куртуа является более доступным вариантом, чем Давид Де Хеа, который остается их целью номер один. Куртуа второй в их списке желаний, и в "Реале" уверены, что смогут заполучить либо Куртуа, либо Де Хеа", — сообщил Балаг во время сессии вопросов и ответов.