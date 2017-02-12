Моуриньо: "Челси" уже не догнать"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда уже не имеет реальных шансов догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

На своей пресс-конференции в пятницу наставник "синих" Антонио Конте заявил, что по-прежнему не исключает из числа претендентов на титул "красных дьяволов", которые с ноября как вкопанные находятся на шестой позиции.



Однако сам Моуриньо после победы 2:0 над "Уотфордом" честно признался, что уже не надеется догнать свою бывшую команду.



"Если честно, я не думаю, что мы сможем догнать "Челси". Почему? Потому что "Челси" является очень хорошей командой оборонительного плана, они очень хорошо обороняются и делают это большим числом. У них очень хорошие игроки и очень хорошая организация".



"Думаю, в этой ситуации титул достанется команде, которая забивает свои голы в результате контратак, в результате стандартных положений, в результате индивидуальных действий талантливых игроков. Поэтому я не думаю, что они оступятся".



"Но футбол есть футбол. Никогда не знаешь, как все сложится", — цитирует Моуриньо Sky Sports.