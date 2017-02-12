Моуриньо: "Челси" уже не догнать"

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда уже не имеет реальных шансов догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

На своей пресс-конференции в пятницу наставник "синих" Антонио Конте заявил, что по-прежнему не исключает из числа претендентов на титул "красных дьяволов", которые с ноября как вкопанные находятся на шестой позиции.

Однако сам Моуриньо после победы 2:0 над "Уотфордом" честно признался, что уже не надеется догнать свою бывшую команду.

"Если честно, я не думаю, что мы сможем догнать "Челси". Почему? Потому что "Челси" является очень хорошей командой оборонительного плана, они очень хорошо обороняются и делают это большим числом. У них очень хорошие игроки и очень хорошая организация".

"Думаю, в этой ситуации титул достанется команде, которая забивает свои голы в результате контратак, в результате стандартных положений, в результате индивидуальных действий талантливых игроков. Поэтому я не думаю, что они оступятся".

"Но футбол есть футбол. Никогда не знаешь, как все сложится", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 883

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 12.02.2017 00:46 # ganinilyha
    Большим числом обороняются, большим числом и атакуют.

    (ответить)

  2. mediachelseafan 12.02.2017 00:45 # mediachelseafan
    Получил 4 от оборонительной команды

    (ответить)

  3. mediachelseafan 12.02.2017 00:39 # mediachelseafan
    Челси не только хорошо обороняется, но и добротно атакуют (читали забитых мячей подтверждают)

    (ответить)

  4. yamateh 12.02.2017 00:31 # yamateh
    Ух как заговорил про оборонительный футбол)
    Моур не исправим.

    (ответить)

  5. palach221078 12.02.2017 00:28 # palach221078
    но в концовочке всё ровно оставил себе шанс, дурилка))

    (ответить)

  6. haroldfinch 12.02.2017 00:17 # haroldfinch
    Что он все заладил про оборонительный футбол? Ну да, защищаются хорошо, никто не спорит, но и забивают только меньше Арсенала и Ливерпуля. Что-то мю с дохуя атакующим футболом на 13 меньше голов забил

    (ответить)

  7. vasya-mu 12.02.2017 00:14 # vasya-mu
    Красавец!

    (ответить)

  8. maxat1988 12.02.2017 00:12 # maxat1988
    mind games от Особенного

    (ответить)

  9. vandersexxx 12.02.2017 00:10 # vandersexxx
    Удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: