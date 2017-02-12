Моуриньо: "Челси" уже не догнать"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда уже не имеет реальных шансов догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".
На своей пресс-конференции в пятницу наставник "синих" Антонио Конте заявил, что по-прежнему не исключает из числа претендентов на титул "красных дьяволов", которые с ноября как вкопанные находятся на шестой позиции.
Однако сам Моуриньо после победы 2:0 над "Уотфордом" честно признался, что уже не надеется догнать свою бывшую команду.
"Если честно, я не думаю, что мы сможем догнать "Челси". Почему? Потому что "Челси" является очень хорошей командой оборонительного плана, они очень хорошо обороняются и делают это большим числом. У них очень хорошие игроки и очень хорошая организация".
"Думаю, в этой ситуации титул достанется команде, которая забивает свои голы в результате контратак, в результате стандартных положений, в результате индивидуальных действий талантливых игроков. Поэтому я не думаю, что они оступятся".
"Но футбол есть футбол. Никогда не знаешь, как все сложится", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
12.02.2017 00:05
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Последние комментарии:
Большим числом обороняются, большим числом и атакуют.
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Получил 4 от оборонительной команды
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Челси не только хорошо обороняется, но и добротно атакуют (читали забитых мячей подтверждают)
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Ух как заговорил про оборонительный футбол)
Моур не исправим.
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но в концовочке всё ровно оставил себе шанс, дурилка))
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Что он все заладил про оборонительный футбол? Ну да, защищаются хорошо, никто не спорит, но и забивают только меньше Арсенала и Ливерпуля. Что-то мю с дохуя атакующим футболом на 13 меньше голов забил
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Красавец!
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mind games от Особенного
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Удачи
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