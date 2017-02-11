Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

Садио Мане и Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" реабилитировался за последние неудачи, в доминирующем стиле переиграв "Тоттенхэм" благодаря двум голам Садио Мане — 2:0.

Недосчитавшись Деяна Ловрена и Рагнара Клавана, главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден снарядить в центр обороны Лукаса Лейву. Джорджиньо Вейналдум заменил в полузащите Эмре Джана.

"Шпоры" вышли тем же составом, что и на победный матч против "Мидлсбро" неделю назад.

С самого начала матча "Ливерпуль" принялся оказывать сумасшедшее давление на соперника, применяя прессинг на всех участках поля. "Тоттенхэм" был прижат к своим воротам, но не паниковал и выглядел довольно уверенно.

А затем гости внезапно пропустили — причем дважды. Сперва Садио Мане получил отличную передачу от Вейналдума по центру и убежал от Бена Дэвиса — 1:0. А затем все тот же Мане расстрелял ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "шпор" Уго Льорис отразил удары Адама Лалланы и Роберто Фирмино — 2:0.

Забив два быстрых гола, "красные" не успокоились. Вскоре Мане заставил Льориса совершить еще пару отличных сейвов, а после Уго размял Филиппе Коутиньо. Ближе к перерыву "Ливерпуль" все же ослабил хватку. За 45 минут "Тоттенхэм" ответил лишь одним моментом, но Симон Миньоле не позволил отличиться Сон Хен Мину.

Во втором тайме хозяевам уже не требовалось лезть вон из кожи, поэтому они сосредоточились на сдерживании соперника. Опасных моментов практически не возникало. "Тоттенхэм" так и не смог вернуть игре интригу.

"Тоттенхэм" не выстоял перед сумасшедшим натиском "Ливерпуля" в начале матча и вполне мог пропустить больше, чем два гола. "Красные" слегка реабилитировались за последние неудачи, а "шпоры" теперь окончательно попрощались с мечтами о титуле и должны сосредоточиться на удержании в топ-4.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2017 22:25

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Последние комментарии:




  1. jigalenko 11.02.2017 23:02 # jigalenko
    Бля в матче Осасуна-Реал игрок Осасуны сломал ногу

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  2. sher-liverpool 11.02.2017 22:57 # sher-liverpool
    всех с победой красные

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  3. gusto 11.02.2017 22:57 # gusto
    Пацаны, ловите НАРКОМАНА!

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  4. palach221078 11.02.2017 22:55 # palach221078
    просто клёпа достал свой немецкий шприц и обтёр его покемону об гребень.

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  5. mdfjvnlabngmlas 11.02.2017 22:54 # mdfjvnlabngmlas
    пиздец в таблице сплоченность.

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  6. yamateh 11.02.2017 22:51 # yamateh
    Мощно разнесли кур. Считается.

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  7. white-power 11.02.2017 22:51 # white-power
    ПЕМОС ПЕМОС ВАТ ЗЕ СКООООРР????!!!

    ЭХЕХЕХЕХЕЕХ ЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕ

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  8. reeker 11.02.2017 22:50 # reeker
    Теперь нужно просто обыграть Бёрнли.

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  9. lauda 11.02.2017 22:48 # lauda
    Можно было обоссать Уолкера переместив на его фланг Мане, не понимаю, почему после 2:0 Клопп это не сделал. С Девисом бы расправился Коут с помощью дриблинга легко. А Уолкер единственный петух, которого не обоссали в этой игре.

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  10. chelsea-ferrari 11.02.2017 22:48 # chelsea-ferrari
    https://cs7053.vk.me/c636416/v636416940/4f08c/Gdc2sLe9tSc.jpg

    Ничего особо не поменялось))

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  11. dragonishka 11.02.2017 22:48 # dragonishka
    Типичный Ливерпуль

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  12. gerrard08 11.02.2017 22:48 # gerrard08
    пукпа 110 млн - 4 гола 3 гп(дэб в матче с лфк)
    Вейн 25 млн - 3 гола(победный мс, ничейный с пенсами)

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  13. sancho232 11.02.2017 22:46 # sancho232
    Челси вин и сити и с отрывом 10 очков изи чемпик оформим

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  14. reeker 11.02.2017 22:46 # reeker
    Манки опять обоссаны.Неделя обоссания манков.

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  15. palach221078 11.02.2017 22:44 # palach221078
    Кстати, опять моур у клёпы в жопе носом торчит))

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  16. gusto 11.02.2017 22:44 # gusto
    https://pp.vk.me/c626522/v626522244/5c47b/fsF-DHkuGUw.jpg

    рэш самый резвый

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  17. scouser2005 11.02.2017 22:42 # scouser2005
    Красных с победой! YNWA!

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  18. vandit 11.02.2017 22:42 # vandit
    Когда говоришь о чемпионских амбициях, а потом получаешь два щелчка по носу, то тут уж справедливо надо заметить, что да, поставилили на место, осадили. Надо собираться, парни. Давайте, Шпоры! Отсутствие Роуза и Вертонгена не должны были быть таким сильным фактором. Тоттенхэм очень сплоченная команда во всех линиях. Коллектив где все за одну цель. Очень обидно за индивидуальные ошибки наших ребят и блеклую игру лидеров сегодня.

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  19. palach221078 11.02.2017 22:42 # palach221078
    С победой колбасных адекватных пацанов! это писталь, слэш, с авой джи и ещё пару парняг. остальные накуй пощли уёбки!

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  20. moneymaker 11.02.2017 22:41 # moneymaker
    Помню когда ссалм на МЬЮ, вылазили всяуие канавы/лемурсы и кричали, что мы на первом и вы нам просто завидуете

    Вот уже 4 год идет,и по-прежнему все ссут на скум. Хотелось бы услышать кукареки последних манков, как так то выходит?

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