Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"
"Ливерпуль" реабилитировался за последние неудачи, в доминирующем стиле переиграв "Тоттенхэм" благодаря двум голам Садио Мане — 2:0.
Недосчитавшись Деяна Ловрена и Рагнара Клавана, главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден снарядить в центр обороны Лукаса Лейву. Джорджиньо Вейналдум заменил в полузащите Эмре Джана.
"Шпоры" вышли тем же составом, что и на победный матч против "Мидлсбро" неделю назад.
С самого начала матча "Ливерпуль" принялся оказывать сумасшедшее давление на соперника, применяя прессинг на всех участках поля. "Тоттенхэм" был прижат к своим воротам, но не паниковал и выглядел довольно уверенно.
А затем гости внезапно пропустили — причем дважды. Сперва Садио Мане получил отличную передачу от Вейналдума по центру и убежал от Бена Дэвиса — 1:0. А затем все тот же Мане расстрелял ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "шпор" Уго Льорис отразил удары Адама Лалланы и Роберто Фирмино — 2:0.
Забив два быстрых гола, "красные" не успокоились. Вскоре Мане заставил Льориса совершить еще пару отличных сейвов, а после Уго размял Филиппе Коутиньо. Ближе к перерыву "Ливерпуль" все же ослабил хватку. За 45 минут "Тоттенхэм" ответил лишь одним моментом, но Симон Миньоле не позволил отличиться Сон Хен Мину.
Во втором тайме хозяевам уже не требовалось лезть вон из кожи, поэтому они сосредоточились на сдерживании соперника. Опасных моментов практически не возникало. "Тоттенхэм" так и не смог вернуть игре интригу.
"Тоттенхэм" не выстоял перед сумасшедшим натиском "Ливерпуля" в начале матча и вполне мог пропустить больше, чем два гола. "Красные" слегка реабилитировались за последние неудачи, а "шпоры" теперь окончательно попрощались с мечтами о титуле и должны сосредоточиться на удержании в топ-4.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
11.02.2017 22:25
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Последние комментарии:
Бля в матче Осасуна-Реал игрок Осасуны сломал ногу
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всех с победой красные
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Пацаны, ловите НАРКОМАНА!
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просто клёпа достал свой немецкий шприц и обтёр его покемону об гребень.
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пиздец в таблице сплоченность.
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Мощно разнесли кур. Считается.
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ПЕМОС ПЕМОС ВАТ ЗЕ СКООООРР????!!!
ЭХЕХЕХЕХЕЕХ ЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕ
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Теперь нужно просто обыграть Бёрнли.
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Можно было обоссать Уолкера переместив на его фланг Мане, не понимаю, почему после 2:0 Клопп это не сделал. С Девисом бы расправился Коут с помощью дриблинга легко. А Уолкер единственный петух, которого не обоссали в этой игре.
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https://cs7053.vk.me/c636416/v636416940/4f08c/Gdc2sLe9tSc.jpg
Ничего особо не поменялось))
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Типичный Ливерпуль
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пукпа 110 млн - 4 гола 3 гп(дэб в матче с лфк)
Вейн 25 млн - 3 гола(победный мс, ничейный с пенсами)
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Челси вин и сити и с отрывом 10 очков изи чемпик оформим
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Манки опять обоссаны.Неделя обоссания манков.
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Кстати, опять моур у клёпы в жопе носом торчит))
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https://pp.vk.me/c626522/v626522244/5c47b/fsF-DHkuGUw.jpg
рэш самый резвый
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Красных с победой! YNWA!
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Когда говоришь о чемпионских амбициях, а потом получаешь два щелчка по носу, то тут уж справедливо надо заметить, что да, поставилили на место, осадили. Надо собираться, парни. Давайте, Шпоры! Отсутствие Роуза и Вертонгена не должны были быть таким сильным фактором. Тоттенхэм очень сплоченная команда во всех линиях. Коллектив где все за одну цель. Очень обидно за индивидуальные ошибки наших ребят и блеклую игру лидеров сегодня.
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С победой колбасных адекватных пацанов! это писталь, слэш, с авой джи и ещё пару парняг. остальные накуй пощли уёбки!
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Помню когда ссалм на МЬЮ, вылазили всяуие канавы/лемурсы и кричали, что мы на первом и вы нам просто завидуете
Вот уже 4 год идет,и по-прежнему все ссут на скум. Хотелось бы услышать кукареки последних манков, как так то выходит?
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