Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" реабилитировался за последние неудачи, в доминирующем стиле переиграв "Тоттенхэм" благодаря двум голам Садио Мане — 2:0.

Недосчитавшись Деяна Ловрена и Рагнара Клавана, главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден снарядить в центр обороны Лукаса Лейву. Джорджиньо Вейналдум заменил в полузащите Эмре Джана.



"Шпоры" вышли тем же составом, что и на победный матч против "Мидлсбро" неделю назад.



С самого начала матча "Ливерпуль" принялся оказывать сумасшедшее давление на соперника, применяя прессинг на всех участках поля. "Тоттенхэм" был прижат к своим воротам, но не паниковал и выглядел довольно уверенно.



А затем гости внезапно пропустили — причем дважды. Сперва Садио Мане получил отличную передачу от Вейналдума по центру и убежал от Бена Дэвиса — 1:0. А затем все тот же Мане расстрелял ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "шпор" Уго Льорис отразил удары Адама Лалланы и Роберто Фирмино — 2:0.



Забив два быстрых гола, "красные" не успокоились. Вскоре Мане заставил Льориса совершить еще пару отличных сейвов, а после Уго размял Филиппе Коутиньо. Ближе к перерыву "Ливерпуль" все же ослабил хватку. За 45 минут "Тоттенхэм" ответил лишь одним моментом, но Симон Миньоле не позволил отличиться Сон Хен Мину.



Во втором тайме хозяевам уже не требовалось лезть вон из кожи, поэтому они сосредоточились на сдерживании соперника. Опасных моментов практически не возникало. "Тоттенхэм" так и не смог вернуть игре интригу.



"Тоттенхэм" не выстоял перед сумасшедшим натиском "Ливерпуля" в начале матча и вполне мог пропустить больше, чем два гола. "Красные" слегка реабилитировались за последние неудачи, а "шпоры" теперь окончательно попрощались с мечтами о титуле и должны сосредоточиться на удержании в топ-4.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче