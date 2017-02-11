Клаттенбург извинился перед "Халлом" за гол Санчеса
Наставник "Халла" Марку Силва признался, что рефери Марк Клаттенбург извинился перед его командой за ошибочно засчитанный гол Алексиса Санчеса из "Арсенала".
Напомним, именно гол Санчеса на 34-й минуте предрешил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (2:0). Правда в этом эпизоде чилиец, позже предупрежденный за симуляцию и реализовавший пенальти, очевидным образом сыграл рукой.
В перерыве Клаттенбург смог изучить видеоповторы и понять, что гол Санчеса не следовало засчитывать. По словам Силвы, рефери хватило духу признать свою ошибку.
"Мои игроки сказали, что рефери извинился перед ними в начале второго тайма за эпизод с игрой рукой. Я не рад этому. Мы не заслужили проиграть. Некоторые важные решения были против нас сегодня", — цитирует Силву The Telegraph.
"Он сказал, что не был на 100 процентов уверен. Конечно, мы можем возразить, что ему не следовало засчитывать гол, раз он не был уверен, но в то же время можно сказать и обратное: если он не был уверен, тогда должен был засчитать гол".
"Так он объяснил это нам. Конечно, немногие рефери признают свои ошибки, так что это хорошо, однако нам от этого не стало лучше", — добавил защитник "тигров" Энди Робертсон.
11.02.2017 20:25
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Последние комментарии:
После таких провальных судейских ошибках продает интерес апл
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Клатенбург касяковый чел... толку он извинился а счёт то не поменяешь и ещё красную не показал игроку арсеанала за фол последний надежды как крайний защитник сфолил...
Одним словам сплошная коррупция в апл с судейством. Все они делают ставки и продаются типа А-бра-мо-вич у или меню
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ну и ладно, все равно и без этого гола выйграли бы
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А чего толку от этого?
Там и пенка левая была..
По факту, без арбитра счет 0—0
Вот пусть это объявит
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гол рукой
очередная пенка на овер 90 минуте
и внегре еще ноет насчет судей? ору
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Судейство в этом сезоне просто провальное!
Тупо самые распиаренные арбитры.
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Лолище
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