"Юнайтед" убедительно переиграл "Уотфорд"

"Манчестер Юнайтед" оказался всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги после убедительной победы над "Уотфордом" в домашних стенах — 2:0.

По сравнению с разгромом "Лестера" в старте у "красных дьяволов" появились Дейли Блинд и Антони Мартиаль, заменив Маркоса Рохо и Маркуса Рэшфорда.



Тренер "шершней" Вальтер Маццарри ограничился единственной перестановкой, доверившись Мигелю Бритосу, который заменил Валона Бехрами.



Команда достаточно быстро втянулись в игру и принялись радовать зрителя. Правда, моменты создавали в основном хозяева, тогда как "Уотфорд" огрызнулся лишь ударом с дистанции Хосе Холебаса на 17-й минуте — мимо дальнего угла ворот.



"Юнайтед" играл размашисто и регулярно выходил на ударные позиции, однако в створ попадал с трудом. Впрочем, когда мяч все же летел в ворота, выше всяких похвал действовал голкипер гостей Эурельо Гомес.



Тем не менее, "Уотфорд" выстоял лишь до 32-й минуты, когда Мартиаль прострелил с левого края на линию вратарской, а Хуан Мата в касание переправил мяч в сетку — 1:0.



В дальнейшем "дьяволы" слегка снизили обороты, но до перерыва не дали сопернику ни единого шанса изменить счет. Свой второй большой шанс в матче "Уотфорд" создал лишь на 53-й минуте, когда все тот же Холебас нанес отличный удар со штрафного, однако Давид Де Хеа справился.



На 60-й минуте хозяева воплотили свое подавляющее игровое преимущество во второй гол. Партнеры в несколько передач отправили в прорыв Мартиаля, который вошел в штрафную площадь по левому краю, взял паузу, а затем пробил в ближний угол ворот — 2:0.



Заключительные полчаса "Юнайтед" провел расслабленно, хотя и не выпускал нити игры из своих рук. При некотором везении счет легко мог стать разгромным.



"Юнайтед" провел практически безупречный матч и одержал победу, которая не вызывает никаких вопросов. Таким образом, "красные дьяволы" минимум на пару часов поднялись с шестой позиции на пятую и теперь поджидают осечек конкурентов по лидирующей группе.



"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд". Отчет о матче