"Юнайтед" убедительно переиграл "Уотфорд"
"Манчестер Юнайтед" оказался всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги после убедительной победы над "Уотфордом" в домашних стенах — 2:0.
По сравнению с разгромом "Лестера" в старте у "красных дьяволов" появились Дейли Блинд и Антони Мартиаль, заменив Маркоса Рохо и Маркуса Рэшфорда.
Тренер "шершней" Вальтер Маццарри ограничился единственной перестановкой, доверившись Мигелю Бритосу, который заменил Валона Бехрами.
Команда достаточно быстро втянулись в игру и принялись радовать зрителя. Правда, моменты создавали в основном хозяева, тогда как "Уотфорд" огрызнулся лишь ударом с дистанции Хосе Холебаса на 17-й минуте — мимо дальнего угла ворот.
"Юнайтед" играл размашисто и регулярно выходил на ударные позиции, однако в створ попадал с трудом. Впрочем, когда мяч все же летел в ворота, выше всяких похвал действовал голкипер гостей Эурельо Гомес.
Тем не менее, "Уотфорд" выстоял лишь до 32-й минуты, когда Мартиаль прострелил с левого края на линию вратарской, а Хуан Мата в касание переправил мяч в сетку — 1:0.
В дальнейшем "дьяволы" слегка снизили обороты, но до перерыва не дали сопернику ни единого шанса изменить счет. Свой второй большой шанс в матче "Уотфорд" создал лишь на 53-й минуте, когда все тот же Холебас нанес отличный удар со штрафного, однако Давид Де Хеа справился.
На 60-й минуте хозяева воплотили свое подавляющее игровое преимущество во второй гол. Партнеры в несколько передач отправили в прорыв Мартиаля, который вошел в штрафную площадь по левому краю, взял паузу, а затем пробил в ближний угол ворот — 2:0.
Заключительные полчаса "Юнайтед" провел расслабленно, хотя и не выпускал нити игры из своих рук. При некотором везении счет легко мог стать разгромным.
"Юнайтед" провел практически безупречный матч и одержал победу, которая не вызывает никаких вопросов. Таким образом, "красные дьяволы" минимум на пару часов поднялись с шестой позиции на пятую и теперь поджидают осечек конкурентов по лидирующей группе.
"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд". Отчет о матче
11.02.2017 19:55
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Последние комментарии:
В этот матч еще Суареса бы
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камон ливер,нах пернатых с четверки
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Клопп опять загнал бедняг, следующие 2 матча будут ходить пешком :D :D
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виeбли петушарню,Мане тащер)
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Чемпионат Испании самый обоссанный. Там уже 30 лет никакой интриги.
(ответить)
Прекрасный футбол, но запоздало, а жаль, потому что до конца надо драться изо всех сил.
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мелшоид раскукарекался по ветке, ну ничего, в следующем матче против нонаме обратно под шконарь заползет
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ну а пока перерыв...
ну че пасаны, обоссать скумов с их эррера лучий? Хотя че я спрашиваю, конечно же обоссать!
Одни кричали : " Эллела топ", другие кричали :" лучший в лиге"...
https://pp.vk.me/c637724/v637724078/30d08/5MGW7Zj9EPI.jpg
помогите найти эрреру плес, вуахахаххаа
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И это тренер, которого некоторые в Барсу уже прочат! Только неисправимый романтик Венгер рискнул с нами играть на встречных курсах, чем закончилось все помнят, и то можно списать на первый матч сезона. Люди попроще всё уже показали - стой в штрафной, не дай забить, для остального есть защита Ливерпуля. Так нет же, мы типа главные преследователи ко-ко-ко) Лохи
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Норм ливер возит петушков...
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Получается, Клопп создал команду одного игрока, т.е Мане.
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А почему футболисты так выглядят как дядьки 30-40 летние?
Милнер моих годов, а выглядит, как батя какой-то 40-ка летний.
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нахуй такое дерьмо как шпоры в 4-ке.
Пусть арсенка занимает свое излюбленное, лфк тоже должны быть в лч, будут там норм с топами рубится. если выйдут из группы, не всосав условным лудогорцам и прочьим базелям)
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Ливерпуль красавцы просто.
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Тактика контрпрессинга конечно супер зрелищно смотрится
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уолкер пахарь) добротный деф
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колбасные просто перебегали курей и по делу распотрошили их! что будет писдеть покетино про чемпик?))
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Проигрывает Тоттенхэм,а глотают мочу манки.Всё как обычно в общем.
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лейва выбивал)
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не бл
ссаный 21 фунт за такого топаря как фирма, это грабеж
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