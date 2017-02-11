"Юнайтед" убедительно переиграл "Уотфорд"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" оказался всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги после убедительной победы над "Уотфордом" в домашних стенах — 2:0.

По сравнению с разгромом "Лестера" в старте у "красных дьяволов" появились Дейли Блинд и Антони Мартиаль, заменив Маркоса Рохо и Маркуса Рэшфорда.

Тренер "шершней" Вальтер Маццарри ограничился единственной перестановкой, доверившись Мигелю Бритосу, который заменил Валона Бехрами.

Команда достаточно быстро втянулись в игру и принялись радовать зрителя. Правда, моменты создавали в основном хозяева, тогда как "Уотфорд" огрызнулся лишь ударом с дистанции Хосе Холебаса на 17-й минуте — мимо дальнего угла ворот.

"Юнайтед" играл размашисто и регулярно выходил на ударные позиции, однако в створ попадал с трудом. Впрочем, когда мяч все же летел в ворота, выше всяких похвал действовал голкипер гостей Эурельо Гомес.

Тем не менее, "Уотфорд" выстоял лишь до 32-й минуты, когда Мартиаль прострелил с левого края на линию вратарской, а Хуан Мата в касание переправил мяч в сетку — 1:0.

В дальнейшем "дьяволы" слегка снизили обороты, но до перерыва не дали сопернику ни единого шанса изменить счет. Свой второй большой шанс в матче "Уотфорд" создал лишь на 53-й минуте, когда все тот же Холебас нанес отличный удар со штрафного, однако Давид Де Хеа справился.

На 60-й минуте хозяева воплотили свое подавляющее игровое преимущество во второй гол. Партнеры в несколько передач отправили в прорыв Мартиаля, который вошел в штрафную площадь по левому краю, взял паузу, а затем пробил в ближний угол ворот — 2:0.

Заключительные полчаса "Юнайтед" провел расслабленно, хотя и не выпускал нити игры из своих рук. При некотором везении счет легко мог стать разгромным.

"Юнайтед" провел практически безупречный матч и одержал победу, которая не вызывает никаких вопросов. Таким образом, "красные дьяволы" минимум на пару часов поднялись с шестой позиции на пятую и теперь поджидают осечек конкурентов по лидирующей группе.

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. lauda 11.02.2017 21:24 # lauda
    В этот матч еще Суареса бы

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  2. k424 11.02.2017 21:23 # k424
    камон ливер,нах пернатых с четверки

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  3. cristean2 11.02.2017 21:23 # cristean2
    Клопп опять загнал бедняг, следующие 2 матча будут ходить пешком :D :D

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  4. vakudza05 11.02.2017 21:22 # vakudza05
    виeбли петушарню,Мане тащер)

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  5. warham 11.02.2017 21:22 # warham
    Чемпионат Испании самый обоссанный. Там уже 30 лет никакой интриги.

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  6. akadam 11.02.2017 21:21 # akadam
    Прекрасный футбол, но запоздало, а жаль, потому что до конца надо драться изо всех сил.

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  7. luckymen 11.02.2017 21:21 # luckymen
    мелшоид раскукарекался по ветке, ну ничего, в следующем матче против нонаме обратно под шконарь заползет

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  8. gusto 11.02.2017 21:20 # gusto
    ну а пока перерыв...
    ну че пасаны, обоссать скумов с их эррера лучий? Хотя че я спрашиваю, конечно же обоссать!

    Одни кричали : " Эллела топ", другие кричали :" лучший в лиге"...

    https://pp.vk.me/c637724/v637724078/30d08/5MGW7Zj9EPI.jpg

    помогите найти эрреру плес, вуахахаххаа

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  9. sausage 11.02.2017 21:20 # sausage
    И это тренер, которого некоторые в Барсу уже прочат! Только неисправимый романтик Венгер рискнул с нами играть на встречных курсах, чем закончилось все помнят, и то можно списать на первый матч сезона. Люди попроще всё уже показали - стой в штрафной, не дай забить, для остального есть защита Ливерпуля. Так нет же, мы типа главные преследователи ко-ко-ко) Лохи

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  10. chelsealondon 11.02.2017 21:19 # chelsealondon
    Норм ливер возит петушков...

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  11. ea7 11.02.2017 21:18 # ea7
    Получается, Клопп создал команду одного игрока, т.е Мане.

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  12. warham 11.02.2017 21:18 # warham
    А почему футболисты так выглядят как дядьки 30-40 летние?
    Милнер моих годов, а выглядит, как батя какой-то 40-ка летний.

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  13. gusto 11.02.2017 21:18 # gusto
    нахуй такое дерьмо как шпоры в 4-ке.
    Пусть арсенка занимает свое излюбленное, лфк тоже должны быть в лч, будут там норм с топами рубится. если выйдут из группы, не всосав условным лудогорцам и прочьим базелям)

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  14. reeker 11.02.2017 21:17 # reeker
    Ливерпуль красавцы просто.

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  15. shmit 11.02.2017 21:16 # shmit
    Тактика контрпрессинга конечно супер зрелищно смотрится

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  16. mrcredo 11.02.2017 21:15 # mrcredo
    уолкер пахарь) добротный деф

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  17. palach221078 11.02.2017 21:14 # palach221078
    колбасные просто перебегали курей и по делу распотрошили их! что будет писдеть покетино про чемпик?))

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  18. reeker 11.02.2017 21:12 # reeker
    Проигрывает Тоттенхэм,а глотают мочу манки.Всё как обычно в общем.

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  19. mrcredo 11.02.2017 21:12 # mrcredo
    лейва выбивал)

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  20. melwood-lfc 11.02.2017 21:12 # melwood-lfc
    не бл
    ссаный 21 фунт за такого топаря как фирма, это грабеж

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