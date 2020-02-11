Венгер: "Нам повезло обыграть "Халл"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что домашняя победа 2:0 над "Халлом" далась его команде не без везения.

В субботу "канониры" слегка реабилитировались за два поражения кряду в Премьер-Лиге, однако "Халлу" удалось доставить проблем своему гораздо более грозному сопернику. После пропущенного гола в первом тайме "тигры" играли первым номером, и лишь пенальти в концовке матча поставил крест на их надеждах избежать поражения. Венгер признает, что "Арсеналу" пришлось понервничать.



"Мы проявили стойкость, концентрацию и организацию, но играли, слегка позабыв убрать ручной тормоз. Мы испытывали давление от необходимости победить. Возможно, в конце концов нам повезло добыть положительный результат".



"Мы создали ряд чистых голевых моментов, особенно в первом тайме, но просто не могли прикончить игру. "Халл" произвел на меня впечатление сегодня — физически, тактически, и они сыграли по-настоящему хорошо", — цитирует Венгера BBC.



Также Арсен дал короткий комментарий по поводу своего будущего, которое остается предметом интенсивных спекуляций.



"Я сосредоточен на том, что важно — на том, чтобы выигрывать футбольные матчи и заставлять команду играть хорошо. Остальное мне не подвластно".



"Я обладаю огромным уважением к этой стране и этому клубу, и я благодарен за возможность трудиться здесь 20 лет. Моя работа — делать этих людей счастливыми, и когда мне это не удается, я чувствую вину. По этой причине нам было важно победить сегодня", — добавил Венгер.