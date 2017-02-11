"Арсенал" с трудом переиграл "Халл" благодаря дублю Санчеса
Дубль Алексиса Санчеса позволил "Арсеналу" отпраздновать победу со счетом 2:0 в тяжелейшем матче против "Халла", реабилитировавшись за два поражения кряду.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер отреагировал на поражение от "Челси" лишь одной заменой, выпустив Кирана Гиббса вместо Начо Монреаля на левый фланг обороны. Эктор Беллерин смог появиться с первых минут, несмотря на недавнее сотрясение.
В стартовый состав "тигров" влились Лазар Маркович и Умар Ниассе, заменив Эвандро и Абеля Эрнандеса.
Матч начался очень бодро — причем обоюдно. Первый настоящий голевой момент создали гости, когда на 13-й минуте Умар Ниассе на дальней штанге головой замыкал навес Камила Гросицки с левого фланга. Петр Чех вытащил мяч из под перекладины. Вскоре "Арсенал" огрызнулся опаснейшими, но неточными ударами Беллерина и Алексиса Санчеса.
Постепенно хозяева все же забрали себе мяч и принялись взвинчивать темп. Давление все возрастало, и на 33-й минуте гол, наконец, случился. Это Санчес сыграл на добивании после остановленного на линии ворот удара Гиббса — 1:0. Правда, стоит отметить, что чилийцу немного повезло, ведь арбитры не заметили попадание мяча в руку.
Реакция "Халла" на пропущенный год оказалась впечатляющей — гостям удалось перехватить инициативу и подвергнуть соперника серьезному давлению. Однако наиграть на ответный гол до паузы им не удалось.
15 минут перерыва не остудили пыл "тигров", они продолжили терзать "Арсенал", хотя игра уже не была столь открытой. По-настоящему опасные моменты практически не возникали — ни у тех, ни у других ворот.
"Канониры" выглядели неубедительно, что оставляло "Халлу" надежду. Гости шли вперед до последнего, заметно активизировавшись в концовке, однако поражения так и не избежали. Более того, на последней минуте Сэм Клукас сыграл рукой на линии своих ворот, и Санчес с пенальти поставил точку — 2:0.
"Арсенал" был далек от своих лучших образцов, показав, что внутри команды не все в порядке. "Канониры" с трудом затолкали мяч в ворота и игру в целом не контролировали. "Халл" смотрелся достойно, но возле чужих ворот сделал недостаточно, и это предрешило судьбу матча.
"Арсенал" – "Халл". Отчет о матче
11.02.2017 17:25
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Последние комментарии:
отскочили 6лядины арсенальские
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В принципе Халл сделал правильно, что сделал ставку на игры с МЮ и Ливерпулем, там была возможность реально возможность взять очки и они их взяли.
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Маркович, на самом деле, у клоппа топом станет, если даже мертвый лалана заиграл, то этот тоже должен.
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Каррик на скамейке, збс.
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10 3 12
кеееек)))
(ответить)
великий Фуркад даже с двумя промахами всех выносит
(ответить)
Это не бомбежка , потому что Арсенал все равно не поднимется выше 4 места , просто констатация факта . Не успела главная соска АПЛ Серафима Александровна Фергюсова дать вью о том , что Арсения Венгерова ее преемница , тут же ее любовник Марк Клитербургян , засчитывает гол рукой и ставит пенальти за попадание мяча в плечо . Такими темпами надо бы Кроенке подписывать Венгерову на 23 года , глядишь МЮ догонят по количеству титулов
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Михайла от досады готов откусить себе член))))...да ты успокойся, Михайла)))))...
(ответить)
Ливерпуль хоть прижал Халл к штрафной у них дома и просрал из-за полной импотенции в атаке и дырок в обороне, а Арсенал прян на Эмирейтс булки перед ними раздвинул уже минут через 10 после начала.
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в этом гандбольном противостоянии, победили гандболистки из Лондона. мои поздравления калонирки!
(ответить)
6 24 45
кек))
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благодаря Клатенбургу вообще-то
(ответить)
рукой коронный, с пенальти похоронный.
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У "победителя" в конкурсе прогнозистов опять бомбит от Арсенала, любую победу Арсенала старается принизить.
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жаль.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Ливерпуль" объявил о покупке Марковича
"Ливерпуль" официально объявил о приобретении атакующего полузащитника "Бенфики" и сборной Сербии Лазара Марковича. Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов.
Одну половину из 20 млн. фунтов "красные" отдали "Бенфике", а вторую половину - агенту, который владел 50% прав на игрока. Именно этим и объясняется задержка при заключении сделки.
В прошлом сезоне 20-летний серб провел 49 матчей за "Бенфику", забил семь голов и выиграл с лиссабонским клубом три трофея. Лазар способен действовать на любом из флангов, а также в качестве плеймейкера.
Теперь Маркович становится четвертым приобретением команды Брендана Роджерса нынешним летом после Эмре Кана, Адама Лалланы и Рики Ламберта. Однако на этом трансферная кампания "Ливерпуля" не окончена.
"Я очень рад присоединиться к такому замечательному клубу. Я надеюсь оправдать ожидания болельщиков, тренеров, игроков и всех, кто связан с клубом. Я увидел, какие здесь игроки, какие болельщики, и мне не терпится начать играть здесь", - сообщил Маркович.
Источник: http://fapl.ru/posts/33498/?c=1
15.07.2014 21:23 #
slash-lfc
ВидИЧ, ИвановИЧ, МАтИЧ, МарковИЧ - он не может не заиграть
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15.07.2014 22:00 #
sssuso
Есть чуйка что продадим его через 2 сезона в Барсу или Реал за 50 лямов в фунтах. Не понимаю скепсиса насчет него. Идем по пути Боруссии и Атлетико только без последующих продаж лидеров. Теперь Маску/Морено и Ройса бы оформить за налик и можно ТО закрывать.
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Когда Санчес забивал - всё там честно было.
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С победой братья гунеррры!!!!
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