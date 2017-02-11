"Арсенал" с трудом переиграл "Халл" благодаря дублю Санчеса

Дубль Алексиса Санчеса позволил "Арсеналу" отпраздновать победу со счетом 2:0 в тяжелейшем матче против "Халла", реабилитировавшись за два поражения кряду.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер отреагировал на поражение от "Челси" лишь одной заменой, выпустив Кирана Гиббса вместо Начо Монреаля на левый фланг обороны. Эктор Беллерин смог появиться с первых минут, несмотря на недавнее сотрясение.



В стартовый состав "тигров" влились Лазар Маркович и Умар Ниассе, заменив Эвандро и Абеля Эрнандеса.



Матч начался очень бодро — причем обоюдно. Первый настоящий голевой момент создали гости, когда на 13-й минуте Умар Ниассе на дальней штанге головой замыкал навес Камила Гросицки с левого фланга. Петр Чех вытащил мяч из под перекладины. Вскоре "Арсенал" огрызнулся опаснейшими, но неточными ударами Беллерина и Алексиса Санчеса.



Постепенно хозяева все же забрали себе мяч и принялись взвинчивать темп. Давление все возрастало, и на 33-й минуте гол, наконец, случился. Это Санчес сыграл на добивании после остановленного на линии ворот удара Гиббса — 1:0. Правда, стоит отметить, что чилийцу немного повезло, ведь арбитры не заметили попадание мяча в руку.



Реакция "Халла" на пропущенный год оказалась впечатляющей — гостям удалось перехватить инициативу и подвергнуть соперника серьезному давлению. Однако наиграть на ответный гол до паузы им не удалось.



15 минут перерыва не остудили пыл "тигров", они продолжили терзать "Арсенал", хотя игра уже не была столь открытой. По-настоящему опасные моменты практически не возникали — ни у тех, ни у других ворот.



"Канониры" выглядели неубедительно, что оставляло "Халлу" надежду. Гости шли вперед до последнего, заметно активизировавшись в концовке, однако поражения так и не избежали. Более того, на последней минуте Сэм Клукас сыграл рукой на линии своих ворот, и Санчес с пенальти поставил точку — 2:0.



"Арсенал" был далек от своих лучших образцов, показав, что внутри команды не все в порядке. "Канониры" с трудом затолкали мяч в ворота и игру в целом не контролировали. "Халл" смотрелся достойно, но возле чужих ворот сделал недостаточно, и это предрешило судьбу матча.



"Арсенал" – "Халл". Отчет о матче