Виллиан: "Я потерял четыре килограмма после смерти матери"

Вингер "Челси" Виллиан рассказал, что окончательно оправился после тяжелейшего потрясения — смерти своей матери.

Напомним, в октябре мать игрока сборной Бразилии ушла из жизни в возрасте 57 лет по причине опухоли мозга. Главный тренер "синих" Антонио Конте немедленно отпустил своего подопечного на похороны.



Однако Виллиану, который был замечен плачущим на поле после гола в победном матче против "Стоука" в декабре, потребовалось гораздо больше времени, чтобы оправиться после такой серьезной утраты. Лишь сейчас игрок начал приходить в себя.



"Думаю, я вернулся в свое лучшее состояние. Я преодолел проблемный период, и каждый знает, как тяжело это было. Эта ситуация с моей матерью действительно ударила по мне психологически и физически".



"Она провела в госпитале почти два месяца, а затем умерла, так что это было очень тяжелое время. Я пытался не брать это на поле, но это оказалось невозможно".



"Это стало влиять на меня, и я начал терять вес. Я потерял четыре килограмма после смерти своей матери, поэтому мне было довольно сложно восстанавливаться. Я потерял четыре килограмма просто из-за переживаний. Это слегка беспокоило меня, потому что ее смерть стала большим шоком для меня".



"Мне было очень плохо на душе, но теперь я чувствую себя гораздо лучше. Семья и друзья оказали мне большую поддержку, и это мне очень помогло. Теперь я восстановил эти четыре килограмма. Сегодня я чувствую себя лучше психологически и физически", — цитирует Виллиана Evening Standard.