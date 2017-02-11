Виллиан: "Я потерял четыре килограмма после смерти матери"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан рассказал, что окончательно оправился после тяжелейшего потрясения — смерти своей матери.

Напомним, в октябре мать игрока сборной Бразилии ушла из жизни в возрасте 57 лет по причине опухоли мозга. Главный тренер "синих" Антонио Конте немедленно отпустил своего подопечного на похороны.

Однако Виллиану, который был замечен плачущим на поле после гола в победном матче против "Стоука" в декабре, потребовалось гораздо больше времени, чтобы оправиться после такой серьезной утраты. Лишь сейчас игрок начал приходить в себя.

"Думаю, я вернулся в свое лучшее состояние. Я преодолел проблемный период, и каждый знает, как тяжело это было. Эта ситуация с моей матерью действительно ударила по мне психологически и физически".

"Она провела в госпитале почти два месяца, а затем умерла, так что это было очень тяжелое время. Я пытался не брать это на поле, но это оказалось невозможно".

"Это стало влиять на меня, и я начал терять вес. Я потерял четыре килограмма после смерти своей матери, поэтому мне было довольно сложно восстанавливаться. Я потерял четыре килограмма просто из-за переживаний. Это слегка беспокоило меня, потому что ее смерть стала большим шоком для меня".

"Мне было очень плохо на душе, но теперь я чувствую себя гораздо лучше. Семья и друзья оказали мне большую поддержку, и это мне очень помогло. Теперь я восстановил эти четыре килограмма. Сегодня я чувствую себя лучше психологически и физически", — цитирует Виллиана Evening Standard.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2017 17:00

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  1. sisyazavr 11.02.2017 17:40 # sisyazavr
    Кто-нибудь, убейте мамку Косты!


    Источник: http://fapl.ru/posts/53100/?c=1#c6272249

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  2. mdfjvnlabngmlas 11.02.2017 17:38 # mdfjvnlabngmlas
    лайфхак для торехана.

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  3. andros13 11.02.2017 17:34 # andros13
    легче стал, стал лучше играть
    спасибо сказал бы

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  4. januzaj00 11.02.2017 17:27 # januzaj00
    Сверху 3-х долбоебов жизнь знатно поимела

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  5. iroquez 11.02.2017 17:23 # iroquez
    травы?

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  6. shakur 11.02.2017 17:22 # shakur
    отравился

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  7. goodtimes 11.02.2017 17:06 # goodtimes
    Удачи

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