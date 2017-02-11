Моуриньо: "Рэшфорда ждет блестящее будущее"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что нападающего Маркуса Рэшфорда ждет "блестящее будущее", несмотря на сложный сезон.

Первый полный сезон в профессиональной карьере складывается для воспитанника "красных дьяволов" не столь выразительно, как концовка прошлого, когда он внезапно вырвался на сцену и произвел настоящий фурор.



В этой кампании 19-летний Рэшфорд забил только шесть голов в 30 матчах, однако Моуриньо доволен своим юниором и по-прежнему верит, что из Маркуса выйдет большая звезда.



"Я всегда доволен вкладом Маркуса. Он один из тех игроков, которые, выходя на поле, всегда стараются. Когда он на поле, он всегда тебе что-нибудь дает".



"Я знаю, что в прошлом сезоне он играл без давления. Я знаю, что в прошлом сезоне ворота для него были шире. Я знаю, что в этом сезоне ожидания выше, давление выше, ворота короче, и он упускает некоторые моменты".



"Во второй год после сезона, когда ты внезапно возникаешь и всех удивляешь, многое меняется. Он больше не парень, который является для всех сюрпризом, он уважаемый всеми игрок, он игрок, чьи качества известны каждому. Когда ты все еще парень, но уже не новый парень в городе, то такого рода переходный период — это норма".



"Он сам говорит, что столь многому учится, даже на тактических занятиях, даже на тренировках. Он многому учится, поэтому я думаю, его ждет блестящее будущее", — цитирует Моуриньо Daily Mail.