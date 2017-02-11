Конте причисляет МЮ к претендентам на титул

Антонио Конте Несмотря на колоссальное преимущество перед конкурентами, главный тренер "Челси" Антонио Конте убежден, что за чемпионский титул Премьер-Лиги продолжают борьбу шесть команд, в том числе "Манчестер Юнайтед".

К очередному уик-энду подопечные Конте подходят с отрывом в 9 очков от ближайших преследователей из "Тоттенхэма". Еще более серьезное преимущество "синие" имеют перед "Юнайтед" – 14 баллов.

Тем не менее, Антонио убежден, что даже малейшее послабление может негативно отразиться на перспективах выиграть титул, потому в гонку включает шесть клубов, включая МЮ.

"Шесть клубов очень сильны и продолжают бороться за титул. "Манчестер Юнайтед" тоже входит в их число, ведь они обладают отличным составом".

"Да, наш отрыв составляет девять очков, но если мы даже подумаем о чемпионстве, то уже допустим большую ошибку. Взять титул могут еще пять команд, не считая "Челси", - цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2017 15:00

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  1. rj1992 11.02.2017 15:34 # rj1992
    раньери тож пел про титул не наш .... все бояться спугнуть то что уже и так понятно - челси чемпион.У ТТХ есть шансы, но в конце сезона они могут облажаться крупно как в прошлом сезоне.

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  2. martingor 11.02.2017 15:27 # martingor
    Ничего обычного Конте просто подлизывает жопень у Маурика

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  3. think 11.02.2017 15:12 # think
    ахахххахаахахахахахахах sorry :|

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  4. fanat-united 11.02.2017 15:11 # fanat-united
    Не в этом сезоне

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  5. reeker 11.02.2017 15:03 # reeker
    Божественно ссыт на обоссаный клуб с обоссаным тренером.

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  6. chelsea-69 11.02.2017 15:03 # chelsea-69
    Да неее, не в этот раз

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