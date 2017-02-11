Конте причисляет МЮ к претендентам на титул

Несмотря на колоссальное преимущество перед конкурентами, главный тренер "Челси" Антонио Конте убежден, что за чемпионский титул Премьер-Лиги продолжают борьбу шесть команд, в том числе "Манчестер Юнайтед".

К очередному уик-энду подопечные Конте подходят с отрывом в 9 очков от ближайших преследователей из "Тоттенхэма". Еще более серьезное преимущество "синие" имеют перед "Юнайтед" – 14 баллов.



Тем не менее, Антонио убежден, что даже малейшее послабление может негативно отразиться на перспективах выиграть титул, потому в гонку включает шесть клубов, включая МЮ.



"Шесть клубов очень сильны и продолжают бороться за титул. "Манчестер Юнайтед" тоже входит в их число, ведь они обладают отличным составом".



"Да, наш отрыв составляет девять очков, но если мы даже подумаем о чемпионстве, то уже допустим большую ошибку. Взять титул могут еще пять команд, не считая "Челси", - цитирует Конте Sky Sports.