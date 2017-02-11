Моуриньо хватит четырех новичков

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему будет достаточно четырех новых игроков предстоящим летом.

На днях исполнительный директор МЮ Эд Вудворд рассказал, что клуб с "Олд Траффорд" не собирается массово закупаться игроками перед началом следующего сезона – такой необходимости просто нет.

Моуриньо согласился с доводами своего шефа, признав, что "Юнайтед" потребуется максимум четыре игрока на трансферном рынке. В остальном состав "дьяволов" предельно сбалансирован, уверен Жозе.

"У нас все в порядке, состав сбалансирован, а потому думаю, что летом наша активность по трансферам будет невысокой".

"Мы можем приобрести двух, трех или четырех игроков, но только тех, кто соответствуют нашему стилю и сделает команду сильнее. Мы не собираемся продавать шесть-семь футболистов и покупать ровно столько же – из них максимум двое могут обладать теми качествами, которые дополнят нашу игру", - цитирует Моуриньо Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2017 14:00

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  1. mancunia-planet 11.02.2017 15:18 # mancunia-planet
    нужен новый Скоулз

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  2. andros13 11.02.2017 15:01 # andros13
    Гризман
    Бакойоко
    Хименес
    Азар

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  3. pistolero-lfc 11.02.2017 14:58 # pistolero-lfc
    4 лучших игрока 4 Европейских чемпионатов.
    знаем, проходили.

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  4. j-silver 11.02.2017 14:57 # j-silver
    никого=4 новичка=треть основного состава
    Вот мочепитцы то

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  5. stepan-jam-boss 11.02.2017 14:56 # stepan-jam-boss
    Бакайоко, Гризман, Линделеф, Фабиньо.

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  6. dragonishka 11.02.2017 14:43 # dragonishka
    Хватит? Это много.

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  7. smokekush 11.02.2017 14:13 # smokekush
    Лучше уже мертенса вместо гризмана взять

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  8. smokekush 11.02.2017 14:12 # smokekush
    Дибалу бакайоко карсдорпа ,гризман таких бабок не стоит

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  9. januzaj00 11.02.2017 14:11 # januzaj00
    Одного норм заща купи и всё

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  10. letonred 11.02.2017 14:10 # letonred
    А КЛОППУ НИКОГО НЕ НАДО. У НОГО СОСТАВ У КОМАПЛЕКТОВАН.)))

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  11. maxvel 11.02.2017 14:02 # maxvel
    Гризманн,Бокойако, Линдэльф и ....?

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