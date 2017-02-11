Моуриньо хватит четырех новичков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему будет достаточно четырех новых игроков предстоящим летом.
На днях исполнительный директор МЮ Эд Вудворд рассказал, что клуб с "Олд Траффорд" не собирается массово закупаться игроками перед началом следующего сезона – такой необходимости просто нет.
Моуриньо согласился с доводами своего шефа, признав, что "Юнайтед" потребуется максимум четыре игрока на трансферном рынке. В остальном состав "дьяволов" предельно сбалансирован, уверен Жозе.
"У нас все в порядке, состав сбалансирован, а потому думаю, что летом наша активность по трансферам будет невысокой".
"Мы можем приобрести двух, трех или четырех игроков, но только тех, кто соответствуют нашему стилю и сделает команду сильнее. Мы не собираемся продавать шесть-семь футболистов и покупать ровно столько же – из них максимум двое могут обладать теми качествами, которые дополнят нашу игру", - цитирует Моуриньо Goal.
11.02.2017 14:00
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нужен новый Скоулз
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Гризман
Бакойоко
Хименес
Азар
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4 лучших игрока 4 Европейских чемпионатов.
знаем, проходили.
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никого=4 новичка=треть основного состава
Вот мочепитцы то
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Бакайоко, Гризман, Линделеф, Фабиньо.
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Хватит? Это много.
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Лучше уже мертенса вместо гризмана взять
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Дибалу бакайоко карсдорпа ,гризман таких бабок не стоит
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Одного норм заща купи и всё
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А КЛОППУ НИКОГО НЕ НАДО. У НОГО СОСТАВ У КОМАПЛЕКТОВАН.)))
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Гризманн,Бокойако, Линдэльф и ....?
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