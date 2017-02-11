Моуриньо хватит четырех новичков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему будет достаточно четырех новых игроков предстоящим летом.

На днях исполнительный директор МЮ Эд Вудворд рассказал, что клуб с "Олд Траффорд" не собирается массово закупаться игроками перед началом следующего сезона – такой необходимости просто нет.



Моуриньо согласился с доводами своего шефа, признав, что "Юнайтед" потребуется максимум четыре игрока на трансферном рынке. В остальном состав "дьяволов" предельно сбалансирован, уверен Жозе.



"У нас все в порядке, состав сбалансирован, а потому думаю, что летом наша активность по трансферам будет невысокой".



"Мы можем приобрести двух, трех или четырех игроков, но только тех, кто соответствуют нашему стилю и сделает команду сильнее. Мы не собираемся продавать шесть-семь футболистов и покупать ровно столько же – из них максимум двое могут обладать теми качествами, которые дополнят нашу игру", - цитирует Моуриньо Goal.