Конте отказался оглашать ценник на Азара
Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался оглашать ценник на вингера Эдена Азара, исключив его продажу в другой клуб.
В свое время предшественник Конте Жозе Моуриньо заявил, что оценивает только левую ногу бельгийца в 100 миллионов фунтов. У Антонио нет настолько точных данных, но продавать Азара он тоже не собирается.
"Я не очень хорош в том, чтобы оценивать стоимость игрока. Эден играет на очень высоком уровне и доказал, что входит в число лучших футболистов на планете".
"Если честно, я не вижу никакой проблемы – мы просто не хотим его продавать. Поэтому можете написать, что Азар бесценен", - приводит слова Конте The Independent.
Также Антонио рассказал, почему в последних матчах все чаще меняет Эдена за несколько минут до финального свистка.
"Когда мы встречались с "Арсеналом", я хотел, чтобы он получил громкие аплодисменты от болельщиков. Он заслужил такую лестную похвалу – не только игрой с мячом, но и без мяча".
"Когда я совершаю замену, на то всегда есть причина. Иногда я просто даю передышку некоторым игрокам, опасаясь травм. Иногда дело в технических нюансах", - добавил итальянец.
11.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
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Моуриньо уже оглашал цену. По 100 миллионов фунтов за каждую ногу.
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ну почти как Криштиану и Месси стоит скорее всего. Их ценник тоже никто не знает.
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Миллионов 70 фунтов
Это максимум
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Потому как никому и не нужен этот пухлый карлсон
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