Конте отказался оглашать ценник на Азара

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался оглашать ценник на вингера Эдена Азара, исключив его продажу в другой клуб.

В свое время предшественник Конте Жозе Моуриньо заявил, что оценивает только левую ногу бельгийца в 100 миллионов фунтов. У Антонио нет настолько точных данных, но продавать Азара он тоже не собирается.



"Я не очень хорош в том, чтобы оценивать стоимость игрока. Эден играет на очень высоком уровне и доказал, что входит в число лучших футболистов на планете".



"Если честно, я не вижу никакой проблемы – мы просто не хотим его продавать. Поэтому можете написать, что Азар бесценен", - приводит слова Конте The Independent.



Также Антонио рассказал, почему в последних матчах все чаще меняет Эдена за несколько минут до финального свистка.



"Когда мы встречались с "Арсеналом", я хотел, чтобы он получил громкие аплодисменты от болельщиков. Он заслужил такую лестную похвалу – не только игрой с мячом, но и без мяча".



"Когда я совершаю замену, на то всегда есть причина. Иногда я просто даю передышку некоторым игрокам, опасаясь травм. Иногда дело в технических нюансах", - добавил итальянец.