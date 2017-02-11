Конте отказался оглашать ценник на Азара

Эден Азар и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался оглашать ценник на вингера Эдена Азара, исключив его продажу в другой клуб.

В свое время предшественник Конте Жозе Моуриньо заявил, что оценивает только левую ногу бельгийца в 100 миллионов фунтов. У Антонио нет настолько точных данных, но продавать Азара он тоже не собирается.

"Я не очень хорош в том, чтобы оценивать стоимость игрока. Эден играет на очень высоком уровне и доказал, что входит в число лучших футболистов на планете".

"Если честно, я не вижу никакой проблемы – мы просто не хотим его продавать. Поэтому можете написать, что Азар бесценен", - приводит слова Конте The Independent.

Также Антонио рассказал, почему в последних матчах все чаще меняет Эдена за несколько минут до финального свистка.

"Когда мы встречались с "Арсеналом", я хотел, чтобы он получил громкие аплодисменты от болельщиков. Он заслужил такую лестную похвалу – не только игрой с мячом, но и без мяча".

"Когда я совершаю замену, на то всегда есть причина. Иногда я просто даю передышку некоторым игрокам, опасаясь травм. Иногда дело в технических нюансах", - добавил итальянец.



Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2017 13:00

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  1. battery 11.02.2017 13:50 # battery
    Акция: купи за 100 миллионов ногу и получи лобзик в подарок.

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  2. shirokov15 11.02.2017 13:43 # shirokov15
    Моуриньо уже оглашал цену. По 100 миллионов фунтов за каждую ногу.

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  3. chelsea88 11.02.2017 13:42 # chelsea88
    ну почти как Криштиану и Месси стоит скорее всего. Их ценник тоже никто не знает.

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  4. shmit 11.02.2017 13:31 # shmit
    Миллионов 70 фунтов
    Это максимум

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  5. mixmaster 11.02.2017 13:07 # mixmaster
    Потому как никому и не нужен этот пухлый карлсон

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