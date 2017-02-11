Тухель не помышляет об уходе в "Арсенал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что ничего не знает об интересе к себе со стороны "Арсенала".

Буквально накануне вечером бывший игрок "Арсенала" Иан Райт рассказал, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер планирует покинуть лондонский клуб по окончании сезона, о чем сообщил ему в личной беседе.



"У меня ощущение, что это конец. Он выглядит уставшим. Он просто производит впечатление, что выдохся. Я чувствую, что он уйдет в конце сезона".



"Он в самом деле упомянул, что приближается к концу, Прежде я никогда не слышал подобного. Игроки его крупно подвели. Если он уйдет в конце сезона, будет много изменений. Игроки должны внимательно взглянуть на себя. Он так верил в свою команду, но та не оправдала его ожиданий", — поведал Райт BBC.



Независимо от того, правда это или нет, "Арсенал" уже приступил к поиску потенциального преемника для француза. Одним из них, по слухам, является 43-летний Тухель.



На родине Томаса называют одним из самых перспективных специалистов в немецком футболе, однако сам тренер не помышляет об уходе из "Боруссии", с которой работает второй год.



"Мне нечего сказать обо всем этом. У вас, журналистов, вероятно, есть более подробная информация, но у меня действующий контракт с "Боруссией". И, кроме того, я счастлив в этом клубе", - цитирует Тухеля The Independent.