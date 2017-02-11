Тухель не помышляет об уходе в "Арсенал"

Томас Тухель Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что ничего не знает об интересе к себе со стороны "Арсенала".

Буквально накануне вечером бывший игрок "Арсенала" Иан Райт рассказал, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер планирует покинуть лондонский клуб по окончании сезона, о чем сообщил ему в личной беседе.

"У меня ощущение, что это конец. Он выглядит уставшим. Он просто производит впечатление, что выдохся. Я чувствую, что он уйдет в конце сезона".

"Он в самом деле упомянул, что приближается к концу, Прежде я никогда не слышал подобного. Игроки его крупно подвели. Если он уйдет в конце сезона, будет много изменений. Игроки должны внимательно взглянуть на себя. Он так верил в свою команду, но та не оправдала его ожиданий", — поведал Райт BBC.

Независимо от того, правда это или нет, "Арсенал" уже приступил к поиску потенциального преемника для француза. Одним из них, по слухам, является 43-летний Тухель.

На родине Томаса называют одним из самых перспективных специалистов в немецком футболе, однако сам тренер не помышляет об уходе из "Боруссии", с которой работает второй год.

"Мне нечего сказать обо всем этом. У вас, журналистов, вероятно, есть более подробная информация, но у меня действующий контракт с "Боруссией". И, кроме того, я счастлив в этом клубе", - цитирует Тухеля The Independent.



Метки Арсенал, Боруссия, Тухель

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 741

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  1. chelsea88 11.02.2017 13:40 # chelsea88
    а шера на фапли слюнями брызгал на тухеля, так хотел его))
    в который раз уже обоссали ущербного, лол просто.

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  2. gio 11.02.2017 12:52 # gio
    агония клуба дня сурка продолжается

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  3. maxvel 11.02.2017 12:49 # maxvel
    Знатный физрук

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  4. goal 11.02.2017 12:45 # goal
    4 Арсенал 24 47

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  5. boavista 11.02.2017 12:25 # boavista
    Тухель такой же как и Клопп. Быть может даже немного ему уступает.

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  6. mancunia-planet 11.02.2017 12:15 # mancunia-planet
    удачи

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