Комолли рассказал, благодаря кому "Ливерпуль" купил Суареса

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Дамьен Комолли рассказал, что за приобретение нападающего Луиса Суареса мерсисайдцам стоит благодарить скаута Стива Хитчена, с недавних пор заступившего на работу "Тоттенхэм".

На текущей неделе главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поведал, что Хитчен занял роль ведущего скаута на "Уайт Харт Лэйн", одновременно призвав дождаться официального подтверждения, которое пока не поступило. Таким образом, Стив вернулся в свой бывший клуб, который он покинул семь лет назад.



Меж тем, в интервью The Independent Комолли рассказал, что именно благодаря Хитчену "Ливерпулю" удалось приобрести Суареса в январе 2011 у "Аякса" за 22.8 миллионов фунтов. С тех пор уругваец забил 82 гола в 133 матчах за "красных" и летом 2014 был продан в "Барселону" за 75 млн.



"Стив был главной причиной, почему мы приобрели Суареса. Он очень, очень хорошо знал Суареса еще с периода своей работы в "Тоттенхэме". Ему стало известно, что "Аякс" решил продать Суареса. Больше никто этого не знал. Это дало нам форму. Типичный Стив".



"Стив очень целеустремлен и полностью отдает себя работе. У него невероятные связи. Он словно центр, куда стекается вся информация. Он очень популярен в обществе скаутов, и если вы поговорите с любым скаутом в Европе, то все они знают Стива", — рассказал Комолли.