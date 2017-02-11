Венгер не винит Озила и Санчеса в двух поражениях подряд

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в последних неудачах команды нельзя винить Месута Озила и Алексиса Санчеса.

К субботнему матчу против "Халлла" подопечные Венгера подходят, отставая уже на 12 очков от вершины Премьер-Лиги, что стало следствием поражений от "Уотфорда" и "Челси".



У фанатов "Арсенала" остались огромные претензии к игре Месута и Алексиса в этих двух поединках, однако Венгер предпочитает коллективный подход — виноваты все.



"Выигрывает команда, и проигрывает тоже команда. Когда ты выигрываешь, то иногда можно выделить некоторых игроков, если ты считаешь их игру исключительной. Но когда дела не идут хорошо, иногда лучше немного сосредоточиться на командном аспекте и не пытаться винить друг друга".



"Культура находить виноватых стала неотъемлемой частью восприятия людей, но важно, что у нас есть хорошая возможность продемонстрировать свое единство и то, что мы способны исправиться".



"Когда ты не выигрываешь, то не можешь говорить, что у тебя все в порядке. Мы обязаны проанализировать, что не так. Наша работа — разобраться в этом и найти достойный ответ", — цитирует Венгера Sky Sports.