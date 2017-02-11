Клопп мечтает завершить сезон 14 победами из 14 возможных

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что мечтает завершить этот сезон, выиграв все оставшиеся 14 матчей в Премьер-Лиге.

К важнейшему противостоянию с "Тоттенхэмом" в субботу "красные" подходят всего с одной победой в 2017 году в рамках всех соревнований. Тем не менее, Клопп не унывает и в мечтах все еще надеется вернуться в чемпионскую гонку, пускай даже в мечтах.



"Моя мечта — чтобы мы выиграли 14 матчей. Я знаю, как это звучит, но я не могу изменить свою мечту, и я работаю ради исполнения этой мечты. После этих 14 матчей мы сможем оглянуться назад, использовав весь этот опыт и все то, что мы узнали друг о друге. Это поможет нам в принятии решений к следующему сезону".



"Мы согласны с тем, что на каком-то этапе сбились с курса. В различные моменты у тебя бывают травмированы различные игроки, затем кто-нибудь возвращается, потеряв ритм, а двое других травмируются или заболевают. Так это было".



"Когда все хорошо, это не является проблемой. Но иногда, когда ты в ситуации мирового масштаба, то потеря одного игрока и возвращение двух других, которые долго не играли, может подвести тебя".



"Я больше заинтересован в том, что будет дальше. В том, на что мы способны, каких результатов способны добиваться, какую игру способны показывать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.