Клопп мечтает завершить сезон 14 победами из 14 возможных

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что мечтает завершить этот сезон, выиграв все оставшиеся 14 матчей в Премьер-Лиге.

К важнейшему противостоянию с "Тоттенхэмом" в субботу "красные" подходят всего с одной победой в 2017 году в рамках всех соревнований. Тем не менее, Клопп не унывает и в мечтах все еще надеется вернуться в чемпионскую гонку, пускай даже в мечтах.

"Моя мечта — чтобы мы выиграли 14 матчей. Я знаю, как это звучит, но я не могу изменить свою мечту, и я работаю ради исполнения этой мечты. После этих 14 матчей мы сможем оглянуться назад, использовав весь этот опыт и все то, что мы узнали друг о друге. Это поможет нам в принятии решений к следующему сезону".

"Мы согласны с тем, что на каком-то этапе сбились с курса. В различные моменты у тебя бывают травмированы различные игроки, затем кто-нибудь возвращается, потеряв ритм, а двое других травмируются или заболевают. Так это было".

"Когда все хорошо, это не является проблемой. Но иногда, когда ты в ситуации мирового масштаба, то потеря одного игрока и возвращение двух других, которые долго не играли, может подвести тебя".

"Я больше заинтересован в том, что будет дальше. В том, на что мы способны, каких результатов способны добиваться, какую игру способны показывать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 11.02.2017 09:16 # chelsea-ferrari
    Какой же он однако фантазер.

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  2. pistolero-lfc 11.02.2017 09:14 # pistolero-lfc
    мечтать не вредно.

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  3. blaster88 11.02.2017 09:09 # blaster88
    Вынос петухов будет сегодня ))) скриньте

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  4. joke-dz 11.02.2017 09:04 # joke-dz
    Кажется у нас достойный приёмник Венгера

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  5. asnural 11.02.2017 09:01 # asnural
    Перекурил

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  6. mcferson-42 11.02.2017 09:01 # mcferson-42
    Эх ,Юра Юра, вы все проeбали

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