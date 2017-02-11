Клопп мечтает завершить сезон 14 победами из 14 возможных
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что мечтает завершить этот сезон, выиграв все оставшиеся 14 матчей в Премьер-Лиге.
К важнейшему противостоянию с "Тоттенхэмом" в субботу "красные" подходят всего с одной победой в 2017 году в рамках всех соревнований. Тем не менее, Клопп не унывает и в мечтах все еще надеется вернуться в чемпионскую гонку, пускай даже в мечтах.
"Моя мечта — чтобы мы выиграли 14 матчей. Я знаю, как это звучит, но я не могу изменить свою мечту, и я работаю ради исполнения этой мечты. После этих 14 матчей мы сможем оглянуться назад, использовав весь этот опыт и все то, что мы узнали друг о друге. Это поможет нам в принятии решений к следующему сезону".
"Мы согласны с тем, что на каком-то этапе сбились с курса. В различные моменты у тебя бывают травмированы различные игроки, затем кто-нибудь возвращается, потеряв ритм, а двое других травмируются или заболевают. Так это было".
"Когда все хорошо, это не является проблемой. Но иногда, когда ты в ситуации мирового масштаба, то потеря одного игрока и возвращение двух других, которые долго не играли, может подвести тебя".
"Я больше заинтересован в том, что будет дальше. В том, на что мы способны, каких результатов способны добиваться, какую игру способны показывать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
11.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
Какой же он однако фантазер.
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мечтать не вредно.
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Вынос петухов будет сегодня ))) скриньте
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Кажется у нас достойный приёмник Венгера
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Перекурил
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Эх ,Юра Юра, вы все проeбали
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