Моуриньо не переживает, что "Реал" вновь попытается переманить Де Хеа

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не переживает по поводу слухов о возобновившемся интересе "Реала" к голкиперу Давиду Де Хеа, хотя и не берется исключить этот трансфер.

Напомним, Де Хеа был в шаге от перехода в "Реал" в заключительный день летнего трансферного окна 2015 года. Тогда испанскому гранду не хватило считанных минут, чтобы оформить сделку. Давид остался на "Олд Траффорд" и почти сразу же заключил новый контракт до июня 2019.



В последние недели в прессе ходят слухи, что после окончания сезона "Реал" предпримет новую попытку заполучить 26-летнего соотечественника, который признавался лучшим игроком "Юнайтед" на протяжении трех последних лет. Однако Моуриньо не беспокоится на этот счет и не ожидает каких-либо подлостей от своего бывшего клуба.



"В случае с мистером Пересом и его правой рукой Хосе Анхелем Санчесом, уважаемыми людьми в футболе, я не могу сказать, что раз уже не работаю на них, то между нами все кончено".



"Я могу сказать, что мы друзья навсегда, большие друзья. Они мне очень нравятся, я очень нравлюсь им. Мы друзья, и друзья общаются — хоть не каждый день, потому что у каждого из нас своя жизнь. Но друзья общаются, друзья открыты, друзья ничего не прячут, друзья честны между собой".



"Поэтому если в конце сезона я захочу одного из их игроков, или они захотят одного из моих игроков, мы не будем обмениваться сообщениями через прессу. Мы будем очень, очень, очень честны друг с другом, и это не тот клуб, который бы меня хоть немного беспокоил, потому что мы друзья".



"Если чему-то суждено случиться, это случится между нами — без вашего участия. Так что этот тот клуб, в отношениях с которым у меня все замечательно".



"Мне нечего сказать, по поводу этих слухов, потому что, как я уже говорил, я не собираюсь рассуждать о гипотетических вещах. Меня волнует лишь то, что он мой игрок, и я доволен им. Я знаю, что он счастлив со мной, а остальное неважно", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.