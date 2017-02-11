Гвардиола: "Браво — один из лучших голкиперов мира"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в этом сезоне его мнение о Клаудио Браво как об "одном из лучших голкиперов мира" не изменилось.

Заступив на тренерский мостик "Сити" прошлым летом, Гвардиола не дал ни единого шанса Джо Харту, вскоре пригласив на его место Браво. Однако 33-летний чилиец пока не оправдывает ожиданий, а по соотношению ударов в створ к пропущенным голам и вовсе является худшим голкипером Премьер-Лиги этого сезона.



Гвардиола был обязан отреагировать на неудовлетворительную игру Браво, и тот три последних матча "горожан" провел на лавке. Тем не менее, тренер сохраняет веру в своего подопечного и намекает, что в скором времени Клаудио будет восстановлен в стартовом составе.



"Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он голкипер самого, самого высокого уровня. Он один из лучших в мире. Его длинная карьера говорит сама за себя. Конечно, здесь в футболе больше передач с фланга, больше особенных деталей, но это не отменяет того факта, что он голкипер самого, самого высокого уровня. У меня нет сомнений насчет этого".



"Почему я решил усадить его в запас? Мои решения основываются на том, что я вижу. Именно поэтому я предпочитаю одних игроков другим. Я здесь для этого".



"Кто сыграет в понедельник с "Борнмутом"? Я не знаю. Я решу это в день матча", — цитирует Гвардиолу The Guardian.