Хьюз: "Пьюлис назвал Шаукросса неудачником"

Наставник "Стоука" Марк Хьюз обвинил своего коллегу из "Вест Бромвича" Тони Пьюлиса, что тот позвонил Райана Шаукроссу и назвал защитника "неудачником".

Как известно, трансфер нападающего Сэйдо Берахино, который ушел от "дроздов" к "гончарам" в зимнее трансферное окно за 12 миллионов фунтов, сильно поссорил два клуба.



В преддверии очного матча "Стоука" и "Вест Бромвича" на "Хоторнс" 4 февраля, когда два тренера не пожали руки друг другу, всплыла история с секретной дисквалификацией, которую Берахино отбыл осенью за наркотики.



В этой утечке Хьюз тогда обвинил своих коллег из "Вест Бромвича", а Шаукросс, который на протяжении нескольких лет был капитаном "гончаров" при Пьюлисе, поддержал Марка и выразил уверенность, что именно "Вест Бромвич" стоит за этим "сливом".



Возмущенный поведением своего бывшего игрока Пьюлис позвонил Шаукроссу и высказал все, что думает, лишь усугубив свои отношения с Хьюзом.



"Мы раздосадованы множеством вещей. Я был раздосадован, что их тренер позвонил Райану в понедельник утром после матча и назвал его неудачником ("looser"). Я не сильно рад этому".



"Многие вещи, окружавшие матч, были, на наш взгляд, необязательными. Для Райана было оставлено сообщение на автоответчик. Я его не слышал, но Райан был не слишком доволен. Он пытался перезвонить, но никто не ответил", — цитирует Хьюза Sky Sports.