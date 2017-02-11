Ассистент Пьюлиса: "Может, нам носить мини-юбки, чтобы быть привлекательными?"

Дэйв Кемп, ассистент Тони Пьюлиса в "Вест Бромвиче", предположил, что его команде потребуется "носить мини-юбки", чтобы стать привлекательными в глазах общественности.

За Пьюлисом давно закрепилась репутацию тренера, исповедующего примитивный и силовой, но в то же время достаточно эффективный футбол. Именно желанием играть в более привлекательном стиле было обусловлено расставание "Стоука" с Тони в свое время.



В этом сезоне Пьюлису пока не удалось исправить эту ситуацию, даже несмотря на то, что "дрозды" достаточно много забивают и сейчас занимают восьмую позицию в Премьер-Лиге. Кемп, ассистировавший Тони в "Кристал Пэлас", "Стоуке", "Плимуте" и "Портсмуте", недоволен существующими стереотипами.



"Сейчас вы не можете сказать, что команда не играет в привлекательный футбол. В последних матчах мы нередко забивали по три гола. Если вы приходите на "Вест Бромвич", у вас есть все шансы увидеть голы".



"Мы ради побеждать и со счетом 1:0, но я не думаю, что вы можете пожаловаться на недостаточную зрелищность. Я уверен насчет этого".



"Наши игроки лезут вон из кожи каждую неделю, и если честно, нам это нравится. Однако мы располагаем лишь Шадли, Моррисоном, Филлипсом. Насколько привлекательными они должны быть для вас? Может, им носить мини-юбки?" — цитирует Кемп Daily Mirror.