25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 11 февраля семью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — ХАЛЛ 15:30 Онлайн-трансляция
Стоит "Арсеналу" потерпеть пару обидных поражений кряду, как Арсен Венгер в очередной раз переживает День сурка и принимает в свой в адрес негатив фанатов. "Халл", реанимированный усилиями Марку Силвы, постарается усугубить положение своего соперника. Еще одна осечка со стороны "канониров", и впору будет говорить о настоящем кризисе, а не о случайности. В 13 последних встречах команд с учетом всех соревнований "тигры" не одержали ни одной победы, потерпев 11 поражений.
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин в пятницу возобновил тренировки после сотрясения и теперь нуждается в допуске врачей, чтобы сыграть. Мохамед Эльнени вернулся с Кубка Африки.
"Халл" потерял с травмами Майкла Доусона и Абеля Эрнандеса. Ахмед Аль-Мухаммади, как и "канонир" Эльнени, вернулся из Африки.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже 15 матчей Премьер-Лиги кряду, но по-прежнему занимает лишь шестое место в таблице — причем с ноября. Хорошая новость для "красных дьяволов" состоит в том, что на сей раз они имеют реальные шансы подняться выше, если "Арсенал" или "Ливерпуль" оступятся в своих поединках. Плохая же новость в том, что ранее в этом сезоне "Юнайтед" уступил "Уотфорду" со счетом 3:1, сыграв один из своих худших матчей при Жозе Моуриньо. До того поражения в сентябре "дьяволы" могли похвастать серией из 11 побед кряду над "шершнями" с учетом всех соревнований.
Капитан "Юнайтед" Уэйн Руни оправился после болезни. Снова в строю и Маркос Рохо, но Фила Джонса все еще беспокоит стопа.
Нордин Амрабат остается в лазарете "Уотфорда" с травмой лодыжки, но Кристиан Кабаселе уже здоров.
МИДЛСБРО — ЭВЕРТОН 18:00
Пользуясь небольшой паузой, наставник "Мидлсбро" Айтор Каранка свозил свою команду в Бенидорм. Субботний матч против "Эвертона" покажет, насколько "речникам" удалось укрепить командный дух во время испанского вояжа. В последние недели "ириски" играют в отличный футбол и на "Риверсайде" будут стремиться к своей очередной победе. В восьми последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Мидслбро" ни разу не выиграл.
Медицинскому штабу "Мидлсбро" предстоит оценить состояние Джорджа Френда и Гастона Рамиреса.
На свой первый старт после возвращения с Кубка Африки претендует полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе. На появление с первых минут надеется и юный Том Дэвис.
СТОУК — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00
Поражение 4:1 на "Селхерст Парк" в сентябре стало низшей точкой "Стоука" в этом сезоне. К ответной встрече команд дна достиг уже "Кристал Пэлас", сокрушительно проиграв дома конкуренту в борьбе за выживание "Сандерленду" со счетом 4:0. На пресс-конференции тренер "гончаров" Марк Хьюз выразил справедливые опасения по поводу того, что "орлы" будут жаждать исправиться. "Пэлас" выиграл все пять последних встреч со "Стоуком", включая четыре в Премьер-Лиге.
"Стоук" все еще вынужден обходиться без Глена Джонсона и Джердана Шакири. Рамадан Собхи вернулся после выступлений за свою сборную на Кубке Африки.
"Пэлас" готов бросить в бой своих новичков в лице Мамаду Сако и Луки Миливоевича. Скотт Данн по-прежнему травмирован, но Джефф Шлюпп восстановился после растяжения задней поверхности бедра.
САНДЕРЛЕНД — САУТГЕМПТОН 18:00
В прошлый уикенд "Сандерленд" одержал внешне нелогичную победу над "Кристал Пэлас". Подопечные Дэвида Мойеса не смогли подняться со дна таблицы, зато подарили себе надежду. "Саутгемптон" находится в отвратительной форме, проиграв шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге. Если "святым" не удастся поправить свое положение, они рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание. В восьми последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "коты" одержали лишь одну победу и в каждой из восьми пропускали.
"Сандерленд" не может рассчитывать на дисквалифицированного Папи Джилободжи и травмированного Джека Родуэлла. Джон О'Ши и Аднан Янузай снова в строю.
Рекордное приобретение "Саутгемптона" Софиан Буфаль пропустит субботний матч из-за травмы лодыжки.
ВЕСТ ХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00
Это будет встреча непосредственных соседей по таблице, между которыми, правда, пять очков расстояния. Кажется маловероятным, что кто-либо из них способен замахнуться на большее, но достижение рубежа в 40 баллов уже в феврале — само по себе неплохо. "Вест Хэм" может похвастать тем, что в семи последних домашних встречах с "Вест Бромвичем" в рамках Премьер-Лиги не потерпел ни одного поражения, одержав пять побед.
Нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла беспокоит пах, а у защитника Аарона Крессуэлла небольшие проблемы с задней поверхностью бедра. Не имеют шансов сыграть в субботу лишь Анджело Огбонна и Диафра Сако.
После пяти матчей отсутствия с травмой икроножной мышцы возвращается защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс. Решил свои проблемы с животом и Клаудио Якоб.
ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция
Всего одна победа "Ливерпуля" в 10 матчах 2017 года поставила под угрозу сезон, так удачно складывавшийся в своей первой половине. "Красные" уже де-факто попрощались с мечтами о титуле, а теперь рискуют стать аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4, если в кратчайшие сроки не наладят свою игру. "Тоттенхэм" в свою очередь является едва ли не единственным реальным преследователем лидирующего "Челси", а потому в потере очков тоже не заинтересован. В девяти последних встречах команд с учетом всех соревнований "шпоры" не одержали ни одной победы, потерпев шесть поражений.
В стане "Ливерпуля" вызывает беспокойство здоровье защитников Деяна Ловрена и Рагнара Клавана.
"Тоттенхэм" по-прежнему лишен защитников Яна Вертонгена и Данни Роуза. Киран Триппьер оправился после травмы лодыжки. Эрика Ламелу все еще беспокоит бедро.
11.02.2017 00:05
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1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");
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7. Джанфранко Дзола ("Челси");
8. Патрик Виейра ("Арсенал");
9. Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед");
10. Давид Жинола ("Ньюкасл").
Пенсы в топ 10 - составители глиномесы
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Обе забьют
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6
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обычно прогнозов не даю
ну тут короче должны побеждать на классе
думаю 3-0
валерим
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