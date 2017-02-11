25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 11 февраля семью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





АРСЕНАЛ — ХАЛЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Стоит "Арсеналу" потерпеть пару обидных поражений кряду, как Арсен Венгер в очередной раз переживает День сурка и принимает в свой в адрес негатив фанатов. "Халл", реанимированный усилиями Марку Силвы, постарается усугубить положение своего соперника. Еще одна осечка со стороны "канониров", и впору будет говорить о настоящем кризисе, а не о случайности. В 13 последних встречах команд с учетом всех соревнований "тигры" не одержали ни одной победы, потерпев 11 поражений.



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин в пятницу возобновил тренировки после сотрясения и теперь нуждается в допуске врачей, чтобы сыграть. Мохамед Эльнени вернулся с Кубка Африки.



"Халл" потерял с травмами Майкла Доусона и Абеля Эрнандеса. Ахмед Аль-Мухаммади, как и "канонир" Эльнени, вернулся из Африки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже 15 матчей Премьер-Лиги кряду, но по-прежнему занимает лишь шестое место в таблице — причем с ноября. Хорошая новость для "красных дьяволов" состоит в том, что на сей раз они имеют реальные шансы подняться выше, если "Арсенал" или "Ливерпуль" оступятся в своих поединках. Плохая же новость в том, что ранее в этом сезоне "Юнайтед" уступил "Уотфорду" со счетом 3:1, сыграв один из своих худших матчей при Жозе Моуриньо. До того поражения в сентябре "дьяволы" могли похвастать серией из 11 побед кряду над "шершнями" с учетом всех соревнований.



Капитан "Юнайтед" Уэйн Руни оправился после болезни. Снова в строю и Маркос Рохо, но Фила Джонса все еще беспокоит стопа.



Нордин Амрабат остается в лазарете "Уотфорда" с травмой лодыжки, но Кристиан Кабаселе уже здоров.



МИДЛСБРО — ЭВЕРТОН 18:00



Пользуясь небольшой паузой, наставник "Мидлсбро" Айтор Каранка свозил свою команду в Бенидорм. Субботний матч против "Эвертона" покажет, насколько "речникам" удалось укрепить командный дух во время испанского вояжа. В последние недели "ириски" играют в отличный футбол и на "Риверсайде" будут стремиться к своей очередной победе. В восьми последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Мидслбро" ни разу не выиграл.



Медицинскому штабу "Мидлсбро" предстоит оценить состояние Джорджа Френда и Гастона Рамиреса.



На свой первый старт после возвращения с Кубка Африки претендует полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе. На появление с первых минут надеется и юный Том Дэвис.



СТОУК — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



Поражение 4:1 на "Селхерст Парк" в сентябре стало низшей точкой "Стоука" в этом сезоне. К ответной встрече команд дна достиг уже "Кристал Пэлас", сокрушительно проиграв дома конкуренту в борьбе за выживание "Сандерленду" со счетом 4:0. На пресс-конференции тренер "гончаров" Марк Хьюз выразил справедливые опасения по поводу того, что "орлы" будут жаждать исправиться. "Пэлас" выиграл все пять последних встреч со "Стоуком", включая четыре в Премьер-Лиге.



"Стоук" все еще вынужден обходиться без Глена Джонсона и Джердана Шакири. Рамадан Собхи вернулся после выступлений за свою сборную на Кубке Африки.



"Пэлас" готов бросить в бой своих новичков в лице Мамаду Сако и Луки Миливоевича. Скотт Данн по-прежнему травмирован, но Джефф Шлюпп восстановился после растяжения задней поверхности бедра.



САНДЕРЛЕНД — САУТГЕМПТОН 18:00



В прошлый уикенд "Сандерленд" одержал внешне нелогичную победу над "Кристал Пэлас". Подопечные Дэвида Мойеса не смогли подняться со дна таблицы, зато подарили себе надежду. "Саутгемптон" находится в отвратительной форме, проиграв шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге. Если "святым" не удастся поправить свое положение, они рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание. В восьми последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "коты" одержали лишь одну победу и в каждой из восьми пропускали.



"Сандерленд" не может рассчитывать на дисквалифицированного Папи Джилободжи и травмированного Джека Родуэлла. Джон О'Ши и Аднан Янузай снова в строю.



Рекордное приобретение "Саутгемптона" Софиан Буфаль пропустит субботний матч из-за травмы лодыжки.



ВЕСТ ХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00



Это будет встреча непосредственных соседей по таблице, между которыми, правда, пять очков расстояния. Кажется маловероятным, что кто-либо из них способен замахнуться на большее, но достижение рубежа в 40 баллов уже в феврале — само по себе неплохо. "Вест Хэм" может похвастать тем, что в семи последних домашних встречах с "Вест Бромвичем" в рамках Премьер-Лиги не потерпел ни одного поражения, одержав пять побед.



Нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла беспокоит пах, а у защитника Аарона Крессуэлла небольшие проблемы с задней поверхностью бедра. Не имеют шансов сыграть в субботу лишь Анджело Огбонна и Диафра Сако.



После пяти матчей отсутствия с травмой икроножной мышцы возвращается защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс. Решил свои проблемы с животом и Клаудио Якоб.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



Всего одна победа "Ливерпуля" в 10 матчах 2017 года поставила под угрозу сезон, так удачно складывавшийся в своей первой половине. "Красные" уже де-факто попрощались с мечтами о титуле, а теперь рискуют стать аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4, если в кратчайшие сроки не наладят свою игру. "Тоттенхэм" в свою очередь является едва ли не единственным реальным преследователем лидирующего "Челси", а потому в потере очков тоже не заинтересован. В девяти последних встречах команд с учетом всех соревнований "шпоры" не одержали ни одной победы, потерпев шесть поражений.



В стане "Ливерпуля" вызывает беспокойство здоровье защитников Деяна Ловрена и Рагнара Клавана.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен защитников Яна Вертонгена и Данни Роуза. Киран Триппьер оправился после травмы лодыжки. Эрика Ламелу все еще беспокоит бедро.