Хау подтвердил, что "Борнмут" хочет выкупить Уилшира

Рулевой "Борнмута" Эдди Хау подтвердил свое намерение выкупить у "Арсенала" трансфер полузащитника Джека Уилшира, одновременно признав, что последнее слово будет за самим игроком.

Грядущим летом у Уилшира останется всего 12 месяцев от действующего контракта с "канонирами". Перспектива вернуться на "Эмирейтс" с неопределенными шансами на игровое время и новую сделку выглядит довольно сомнительной.



Сам Джек уже заявил, что решение о своем будущем примет после окончания этого сезона. Играя на опережение, Хау решил ясно обозначить свои планы в отношении 25-летнего полузащитника.



"Я был бы счастлив, перейди он к нам насовсем. Я предельно высокого мнения о Джеке как о человеке и футболисте и о том, как он влился в нашу команду и стал приносить нам пользу. Однако никаких переговоров с "Арсеналом" пока не было".



"Я представляю себе это так, что летом, когда аренда Джека истечет, мы проведем свой анализ, а Джек — свой. В данный момент он считает наш клуб своим домом, и так будет до конца сезона. Его сердце здесь с момента его появления в клубе. У нас никогда не было никаких проблем. Но это его право — взвесить все варианты в конце сезона и избрать направление для своей карьеры", — цитирует Хау The Guardian.