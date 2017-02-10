Почеттино видит в Алли задатки капитана

Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предположил, что следующим капитаном команды может стать полузащитник Деле Алли.

Лишь сегодня бомбардир "шпор" Харри Кейн признался, что мечтает стать преемником голкипера Уго Льориса на посту капитана. Однако у Почеттино есть свое мнение на этот счет. Маурисио считает, что достойным носителем повязки в будущем мог бы стать 20-летний Алли, который в этом сезоне забил уже 14 голов за клуб и сборную Англии.

"Конечно, это важно, что у нас есть Уго Льорис, капитан сборной Франции. Он опытный игрок, и он может давать хорошие советы более молодым игрокам".

"Но также у нас есть Деле Алли, который со своей индивидуальностью и характером может стать лидером в течение нескольких лет. Каждый игрок в команде обладает лидерскими качествами, нужно лишь развить эти качества".

"Это важно, чтобы ты обладал хорошим характером и всегда трудился ради победы, а не просто говорил: "Я хочу побеждать". Ты должен показать это своим поведением, настроем, увлечением, своей собственной мотивацией", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 21:00

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  1. abracadabra55 10.02.2017 21:59 # abracadabra55
    а как же кейн, обидится и уйдет

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  2. reeker 10.02.2017 21:26 # reeker
    Норм так хомяк на Кейна ссыканул.

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  3. dimon70 10.02.2017 21:23 # dimon70
    посмотрим

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  4. j-silver 10.02.2017 21:03 # j-silver
    Хороший игрок, залупастый, но вмеру, а не как вилшор. И пенсов четко с небес на землю вернул

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